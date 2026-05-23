Son Mühür / İzmir’de 2018 yılında gerçekleşen Dorukhan Büyükışık cinayetiyle ilgili yürütülen gizli soruşturmada aradan geçen 7 yıllık sürecin ardından dikkatleri çeken gelişmeler yaşanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derinleştirilen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 18 şüpheli ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği açıklandı.

Konuya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyon neticesinde gözaltına alınan toplam 23 şüpheliden (5)’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Gözaltındaki (18) şüpheli hakkında ise; tutuklanmaları talebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiştir. Soruşturmaya ilişkin işlemler titizlikle sürdürülmektedir” mesajı verildi.

Detaylar tek tek ortaya çıkıyor

İzmir'de 2018 yılında meydana gelen olayda Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık, inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. Aradan geçen 7 yıla rağmen fail bulunamamış, açılan iki ayrı davada birleştirilmişti. Büyükışık'ın ölümünün Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin araştıracağı ölümler listesine alındığı ifade edilmişti. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin cinayeti gizlemek adına kamera kayıtlarını sildikleri ve maktulün cesedinin yerini değiştirdikleri ortaya çıkmıştı. Soruşturmayı titizlikle yürüten ekipler, şüphelilerin gerçekleştirdiği tüm usulsüzlükleri tek tek ifşa etmişti.