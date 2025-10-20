Son Mühür / Alper Temiz - İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (Bağyurdu OSB) için açılan “Teknolojik Elektrik Altyapı Yapım İşi” ihalesi, yaklaşık 104 milyon TL’lik dev keşif bedeliyle dikkat çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen proje, 4 Kasım 2025’te Ankara’da gerçekleştirilecek ve 15 Aralık 2026’ya kadar tamamlanacak.

İhalenin detayları;

- Keşif bedeli: 103.807.771,43 TL

- Geçici teminat: 3.114.233,14 TL

- İhale tarihi: 04 Kasım 2025, saat 10:00

- İhale yeri: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara

- İhale türü: Kapalı zarf, birim fiyat esası

- Katılım şartı: Yalnızca yerli istekliler katılabilecek, ortak girişim yasak.

Mali ve teknik yeterlilik şartları

Firmaların keşif bedelinin en az yüzde 20’si oranında nakit kredi veya teminat kredisi gösterebilmesi gerekiyor;

- Enerji iletim hatları (ENH), trafo merkezleri, OG kompanzasyon veya şalt tesisleri gibi benzer iş deneyimine sahip olmaları isteniyor.

- İhale dokümanı bedeli 5.000 TL.

Yatırımın, İzmir’in doğusundaki sanayi üretim merkezlerinden biri olan Bağyurdu OSB’nin elektrik altyapısını tamamen yenileyeceği ifade ediliyor.

Hızlı mobilizasyon şartı

Belediye ve Bakanlık, ihalenin ardından hızlı bir uygulama bekliyor. İşin kapsamı gereği sahaya erken başlanması, 2026 sonuna kadar teslimin yapılması hedefleniyor. Bu durum, ihaleyi kazanacak firmanın teknik kapasitesini ve planlama becerisini ön plana çıkarıyor.

Öne çıkan unsurlar:

- Yalnızca yerli firmalar katılabiliyor.

- Ortak girişim veya konsorsiyum yasak.

- Yaklaşık maliyet 104 milyon TL.

- Bitiş tarihi kesin: 15 Aralık 2026.