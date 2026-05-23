Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte İzmir'deki araç kiralama şirketlerine bereket yağıyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından kente gelen vatandaşın talebiyle gözle görülür bir yoğunluk yaşanırken, kiralama bedelleri günlük 2 bin TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterdiği belirtildi. Yaşanan yoğunluğa dikkati çekerek süreç hakkında bilgiler veren Araç Kiralamacıları Konfederasyonu (AKKON) İzmir İl Başkanı Ahmet Demir, rezervasyon oranlarının şimdiden yarı yarıya ulaştığını ifade etti. Sektördeki son durumu Başkan Demir, "Bayramın yaklaşmasıyla yoğun bir talep oluştu. Müşterilerimizin son günlerde acele etmesi lazım. Yaz mevsimi, gurbetçi vatandaşlarımızın gelmesi ve iş piyasasındaki müşterilerimizin de etkisiyle yoğun talep aldık. Yüzde 50'lik bir artış var" ifadelerini kullandı.

“Kurumsal firmaları tercih edin”

Araç kiralayacak olan vatandaşa dolandırıcılık ve mağduriyetlere karşı önemli uyarılarda bulunan Demir, "Kesinlikle kurumsal firmaları tercih etmeleri lazım. Araç kiralarken 'rent-a-car' kaskosunun olup olmadığına dikkat etmeleri gerek. Merdiven altı firmalardan uzak durmaları lazım. Aracı kiralamadan önce muhakkak arabanın sağını solunu fotoğraflayıp iyice kontrol etsinler. Ekonomik grup diye ayırdığımız araçlar var. Manuel araçlarımızın günlük ücreti 2 bin liradan başlıyor. Otomatik olanları ise 2 bin 500 liradan başlıyor. Orta segment dediklerimiz 3 bin liradan, lüks araçlarımız ise 5 bin liradan kiralanıyor" dedi.

“Yolda insanın başına neler neler gelebilir”

Bayram tatilini Ege sahillerinde geçirmek amacıyla araç kiralayan 45 yaşındaki ticaret erbabı Ferhat Kadir Eroğlu da kendi bütçe planlaması doğrultusunda bu yöntemi seçtiğini belirtti. Aracını satarak farklı alanlarda yatırım yaptığını dile getiren evli ve bir çocuk babası Eroğlu, "Aracımı sattım, farklı yatırımlarım var. O yüzden bu dönemlerde kiralamayı daha mantıklı buluyorum. Bayram tatili için kiraladım. Ege Bölgesi'ni gezeceğiz. Deniz tatili olacak. Araç kiralarken firmanın güvenilirliği, kurumsallığı çok önemli. Aracın bakımını temiz ve yeni model olmasına bakıyorum. Kasko önemli. Çünkü yolda insanın başına neler neler gelebilir" diye konuştu.