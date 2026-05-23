Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmirli genç girişimci Batuhan Çakmak’ın sakin şehir Seferihisar’da kurmayı planlanladığı tekne imalat tesisi projesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde yatırımcının kararıyla son erdi. Finans piyasalarındaki aktif faaliyetleri ve Twitter’daki tanınırlığıyla bilinen, Westhan Capital ile Westhan şirketler grubunun kurucusu İzmirli genç girişimci Batuhan Çakmak, 2020 yılında Westhan Tekne İmalatı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurmuştu. Şirket bünyesinde Seferihisar ilçesi Ulamış Mahallesi’ndeki 949 metrekarelik kiralanan bir fabrika binasında, boyları 8.5 ile 12 metre arasında değişen polyester gövdeli teknelerin üretilmesi hedefleniyordu. Yılda 25 adet tekne üretimi gerçekleştirilmesi planlanan 993 bin 900 TL yatırım bedelli proje için resmi süreç başlatılmıştı.

Bakanlık tarafından süreç iptal eldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince 15 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen faaliyet yeri inceleme çalışmalarının ardından, projenin ÇED sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre; tapu kayıtlarında "Tarla" niteliğinde görünen ancak Çevre Düzeni Planı'nda "Kentsel Yerleşik Alan" sınırlarında kalan parsel için şirket yönetimi yatırımdan vazgeçti. Yatırımcının talebi üzerine, ÇED Yönetmeliği’nin "Proje sahibinin talep etmesi halinde ÇED süreci, aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır" hükmü uyarınca bakanlık tarafından süreç resmen iptal edildi.

Hem yurt içi hem yurt dışı satış hedefleniyordu

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yetkili temsilcinin başvurusu doğrultusunda tekne imalat tesisi projesine ait ÇED sürecinin sonlandırıldığını internet sitesi üzerinden duyurdu. Bölgede dikkatleri üzerine çeken hem yurt içi hem yurt dışı satışı hedefleyen proje, yatırımcının kendi isteğiyle süreçten çekilmesi üzerine üretim aşamasına geçemeden iptal edilmiş oldu.