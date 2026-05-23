Son Mühür- İzmir, hafta sonuna birçok ilçede su kesintisiyle uyandı. Ana boru arızaları ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle 1 saatten 5 saate kadar sürecek olan kesintiler onlarca mahalleyi etkiliyor. İZSU tarafından yayımlanan 23 Mayıs 2026 tarihli güncel su kesintisi listesi ve etkilenen bölgeler şu şekilde:

BAYRAKLI (Alpaslan, Çiçek, Fuat Edip Baksi): 10:00 - 13:00 arası (3 saat). 1637/7 Sokak önündeki ana boru arızası nedeniyle.

BUCA (Atatürk, Kuruçeşme): 10:11 - 12:11 arası (2 saat). 204/1 Sokak içerisindeki ana boru arızası nedeniyle.

KEMALPAŞA (Damlacık, Ulucak İstiklal): 09:30 - 11:00 arası (yaklaşık 2 saat). Ana boru arızası nedeniyle bazı bölgelerde vanalar kapatıldı.

SELÇUK (14 Mayıs): 09:43 - 11:43 arası (2 saat). 4044 Sokak merkezli ana boru arızası nedeniyle.

TİRE (Atatürk, Fatih, Toki): 06:30 - 11:30 arası (5 saat). Ana boru arızası nedeniyle.

URLA (İçmeler): 09:57 - 12:57 arası (3 saat). İTO Kent, Umut Köy ve civarında sular kesik.

ÇEŞME (Cumhuriyet, Dalyan, 16 Eylül): 09:46 - 13:00 arası (yaklaşık 3 saat). 4370/1 Sokak ve çevresindeki ana boru arızası nedeniyle.

ÇİĞLİ (Şirintepe): 09:12 - 10:12 arası (1 saat). 8124/1 Sokak içi branşman yenileme çalışması nedeniyle.

ÖDEMİŞ (Gereli): 10:00 - 12:00 arası (2 saat). Mahalle genelinde ana boru arızası nedeniyle.

ÖDEMİŞ (Kuvvetli): 08:55 - 12:00 arası (yaklaşık 3 saat). 423 Sokak merkezli ana boru arızası nedeniyle.