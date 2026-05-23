Son Mühür- Konaklı kadınlara müjde Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi. Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası iş birliğinde, Toros Sosyal Tesisleri’nde hayat geçirilen Temel Pastacılık Eğitimi, Konaklı kadınlara hem iş hem sosyalleşme imkanı sağlıyor.

Meslek Fabrikası Yiyecek İçecek Eğitmeni Emel Dalgıç, kursiyerlerin pastacılığa dair temel becerileri kazandıklarını ve kurs bitiminde çalışma imkanı bulabileceklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Meslek Fabrikası ve Konak Belediyesi’nin ortak çalışması olan kursumuzda, arkadaşlarımızla birlikte Temel Pastacılık eğitimindeyiz. Pastacılığa dair temel beceriler kazanıyor, bir pastaneye gittiğinizde gördüğünüz ürünlerle ilgili deneyim kazanıyorlar. 96 saat boyunca hem teorik hem pratik eğitimler alarak kursu tamamlamıyorlar. Bu kursun sonunda bir yerde çalışma imkanı da bulabiliyorlar.”

“İş imkanı sağlayabilmek için geldim”

Kursiyerlerden Filiz Polat da ev hanımı olduğunu, iş imkanı yaratmak için kursa katıldığını ifade etti ve “Ev hanımıyım ve buraya iş imkanı sağlayabilmek için geldim. Hocamız bizimle çok ilgili, çok güzel öğreniyoruz. Baya yol kat ettik, çok güzel pastalar, poğaçalar yapıyoruz. Ortamımız da çok güzel, arkadaşlarımızla iyi biri uyum yakaladık” dedi.

“Kafe açmak istiyorum”

Kafe açma hayaliyle buraya geldiğinden bahseden Meltem Kubilay ise hayallerini şu cümlelerle anlattı:

“Kafe açmak istiyorum, bunun için buradayım. Burada kendimi geliştiriyorum. Buradan çok memnunum ve burası bana çok şey kattı. Ev hanımıyım ve evde pastalar yapıyordum. Artık profesyonel olarak pasta yapıyorum ve dışarıdan sipariş alır hale geldim. Bunu daha da ileri taşımak istiyorum. Buradan sertifikalarımı alıp kafe gibi bir mekan açmak istiyorum.”

“Kuzenimin desteğiyle başvurdum”

Cesaretini kuzeninden alıp gelen Aslı Evren süreci şöyle anlattı:

“Kursları sosyal medyada sürekli görmeme rağmen daha önce hiç cesaret edememiştim. Kuzenimin de desteğiyle bu kursa başvurdum. Sosyalleşmek, vaktimi iyi değerlendirmek, bilgilerimi tazelemek, bilmediklerimi öğrenmek açısından ne kadar güzel bir iş yaptığımı buraya başladıktan sonra anladım”