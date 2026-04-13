İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında, kentin popüler eğlence merkezlerine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Beşiktaş’ın kalbinde yer alan ve hem restoran hem de gece kulübü olarak hizmet veren ünlü işletmeler, narkotik ekiplerinin hedefi oldu. Eş zamanlı baskınlarla sarsılan eğlence sektöründe, çok sayıda tanınmış ismin de aralarında bulunduğu geniş çaplı bir gözaltı listesi uygulandı.

Cevdet Paşa ve Nisbetiye Caddesi'nde hareketli dakikalar

Soruşturmanın düğmesine basılmasıyla birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı için alınan arama kararını işleme koydu. Ekiplerin mekanda gerçekleştirdiği detaylı incelemeler uzun saatler sürerken, operasyonun kapsamı kısa sürede genişletildi. Etiler’in en işlek noktalarından biri olan Nisbetiye Caddesi'ndeki iki ayrı eğlence merkezine daha giren polis ekipleri, buralarda da kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Hassas burunlu dedektör köpekler görev başındaydı

Eğlence mekanlarındaki arama faaliyetlerinde emniyetin eğitimli narkotik dedektör köpekleri de aktif rol oynadı. Mekanların her köşesini didik didik arayan ekipler, özellikle gizli bölmeler ve depo alanları üzerinde yoğunlaştı. Uzun süren titiz aramaların ardından elde edilen bulgular koruma altına alınırken, operasyonun teknik ayağı eş zamanlı olarak devam ettirildi. Polisin mekanlardaki mesaisi, delil toplama işlemlerinin tamamlanmasıyla sona erdi.

Aralarında fenomen ve iş insanlarının olduğu 17 kişi gözaltında

Yürütülen soruşturma dosyası kapsamında İstanbul genelinde 17 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Operasyon kapsamında yakalanan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı sosyal medya fenomenleri ve iş dünyasından isimlerin bulunması dikkat çekti. Gözaltına alınanlar arasında; Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel yer alıyor.

Adli süreç başladı: Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltı sürecinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen şüphelilerden teknik inceleme için kan, idrar ve saç örneği alındı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetteki sorguları biten 17 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Hastanedeki kontrolleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.