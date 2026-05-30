Mahkeme kararının gölgesinde siyasi hareketlilik tırmanıyor. İstinaf mahkemesinden çıkan CHP kurultayına veirlen Mutlak Butlan kararı sonrası gözlerin çevrildiği Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini parti tabanıyla buluşarak bozuyor. Siyasi kulisler davanın sonuçlarını tartışırken, Kılıçdaroğlu kurultay tartışmalarının hemen ardından adeta gövde gösterisi niteliğinde bir adım attı.
Dakika dakika gelişmeler
Ankara’da sıcak saatler öğle sularında hızlandı. Saatlerdir Çukurambar’daki evinin önünde bekleyen partililer, saat 12.40’ta kapının açılmasıyla hareketlendi. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen kalabalığı selamlayarak makam aracına bindi.
Yolculuk kısa sürdü. Sadece on dakika sonra, saat 12.50’de makam aracı CHP Genel Merkezi’nin kapısından içeri girdi.
Genel merkez bahçesindeki hava evinin önündekinden çok daha yoğundu. "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları binanın duvarlarında yankılanırken, kalabalık koridorları ve bahçeyi doldurdu.
Aracın üzerine yüzlerce karanfil atıldı. Kılıçdaroğlu, yoğun sevgi gösterileri ve koruma kordonu eşliğinde otoparktan giriş yaptı. Doğruca 12. kattaki makam odasına geçti.
Makam odasında 14'deki açıklama için hazırlanıyor
Makam odasında kurmaylarıyla kısa bir durum değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, saat 14.00'te başlayacak olan "Halkla Bayramlaşma" programına hazırlanıyor.