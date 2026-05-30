Son Mühür- Ankara, CHP tarihinin en hareketli ve gerilimli günlerinden birine sahne oluyor. Yargının "mutlak butlan" kararı vermesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına geçerken, Özgür Özel hamlesini sokakta yaptı. Kızılay'da Güvenpark'ta toplanan kalabalığa bir seçim otobüsünün üzerinden seslenen Özel, Ankara semalarında yankılanan bir kurultay çağrısında bulundu.

130 bin kişi Özel ile birlikte

Yaptığı konuşmanın ardından otobüsün üzerinden inen Özgür Özel, parkta kendisini dinleyen kitleye Anıtkabir'e yürüme çağrısı yaptı ve kalabalığın ortasına indi. Sayı saniyeler içinde katlandı. Güvenpark’ta toplanan ve kısa sürede 130 bin kişiye ulaşan devasa kalabalık, Özel'in arkasında kenetlendi. Ankara caddeleri tarihi bir ana tanıklık etti.

Sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen 130 bin kişi, yönünü Anıtkabir’e çevirdi. Güvenpark’tan başlayan ve Tandoğan’a uzanan insan seli, başkentin trafiğini tamamen kilitledi. Kalabalık, "Atanmış değil, seçilmiş CHP" pankartları ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna doğru ilerliyor. Siyasetin kalbi Ankara'da binlerce kalabalıkla birlikte atıyor. Yürüyüş sürüyor.

