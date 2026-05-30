Son Mühür- Ege Denizi’nin derinliklerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bir hareketlilik yaşandı. AFAD verilerine göre saat 06:54'te meydana gelen sarsıntı, kıyı şeridinde kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

İşte sabahın erken saatlerinde kaydedilen depreme dair tüm ayrıntılar:

Datça açıklarında meydana geldi

Muğla’nın Datça ilçesine yaklaşık 135 kilometre mesafede gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. Sarsıntı, yerin 15.79 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin merkez üssü Ege Denizi olsa da, bölgedeki sismik hareketlilik Datça ve çevresindeki yerleşim birimlerinde hafif şekilde hissedildi.

Hissedildi mi?

Depremin 15 kilometreyi aşan derinliği, enerjinin yüzeye daha yayılmış bir şekilde ulaşmasına neden oldu. Teknik veriler, depremin tam konumunu 35.59194 Kuzey enlemi ve 26.80806 Doğu boylamı olarak işaret ediyor.

Panik yaratacak bir durum yok. Henüz bölgeden gelen bir hasar ihbarı veya olumsuz bir durum bildirimi bulunmadığı biliniyor.



AFAD tarafından duyurulan bilgilerin tamamı şu şekilde;

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Ege Denizi - [135.18 km] Datça (Muğla)

Tarih:2026-05-30

Saat:06:54:06 TSİ

Enlem:35.59194 N

Boylam:26.80806 E

Derinlik:15.79 km

