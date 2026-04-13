Erzincan’da faaliyet gösteren Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bünyesindeki koleksiyon bahçesinde, nesli tehlike altında bulunan ters laleler çiçeklenme dönemine girdi. Yılda yalnızca yaklaşık 20 gün canlı kalabilen bu özel bitki, kısa ömrüne rağmen görsel çekiciliğiyle dikkat çekiyor.

38 farklı tür tek bahçede

Enstitüde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden getirilen 34 tür ile yurt dışı kaynaklı 4 tür olmak üzere toplam 38 ters lale türü korunuyor. Koleksiyon bahçesinde bu türlere ait 82 farklı popülasyonun muhafaza edildiği belirtiliyor.

Islah çalışmaları uzun soluklu

Ziraat Mühendisi Meral Aslay, ters lalelerin kültüre kazandırılması ve ıslah edilmesine yönelik çalışmaların 2006 yılından bu yana sürdüğünü açıkladı. Bir melez türün geliştirilmesinin 4 ila 7 yıl arasında zaman aldığını ifade eden Aslay, yürütülen projeler sonucunda bugüne kadar 27 melez çeşit adayının elde edildiğini bildirdi.

Endemik türler koruma altında

Ters lalelerin büyük bölümünün endemik özellik taşıdığına dikkat çekilirken, bu nedenle sıkı koruma tedbirleri uygulandığı vurgulandı. Gen kaynaklarının korunmasına yönelik oluşturulan koleksiyon bahçesinin, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Koparmanın bedeli ağır

Yetkililer, ters lalelerin doğadan izinsiz toplanmasının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğunu hatırlattı. Bitkiye zarar veren ya da koparan kişilere 2026 yılı itibarıyla 700 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Her yıl kısa süreli çiçeklenme döneminde açan ters laleler, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor. Enstitüdeki koleksiyon bahçesi, bu nadir türleri yakından görmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geliyor.