CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na verilen Mutlak Butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin yeniden genel başkan olarak gelmesiyle 21 Mayıs tarihinden bu yana gerginlik tırmanıyor.

30 Mayıs'ta Genel merkeze geleceğini ve halkla bayramlaşacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Özgür Özel de CHP Ankara İl Başkanlığı aracılığıyla yaptığı duyuru ile Güvenpark'ı işaret etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi önünde konuşmasını gerçekleştirirken Özgür Özel de Güvenpark'ta otobüs üzerinde konuşmasını gerçekleştirdi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde;

"Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu...

Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız.

Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partililer.

Mübarek Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Bugün buraya bayramlaşmaya, kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik.

Bugün buraya yeniden birbirimize sarılmaya, yeniden umuda sarılmaya; hep beraber dostlarımıza birbirimizi, dost olmayanlara kararlılığımızı göstermeye geldik.

Değerli Ankaralılar, sizi anlıyorum ancak bugün öfke sözleri değil, umut sözlerini söylemenin, "iktidar" diye haykırmanın günüdür."

"Her türlü kötülük yapıldı"

"Partimiz kurulduğu günden beri tarih boyunca, Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el konuldu, partinin genel başkanları hapse atıldı, il başkanları suikasta uğradı, bu partiye her türlü kötülük yapıldı ama hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisine yetmedi."

Tarihte ilk kez yapılacak ilk seçimde iktidar olacağı için devleti elinde tutan kötücül bir akıl; CHP'nin iktidar umuduna, seçimle iktidarı değiştirme umuduna, yani cumhuriyetin en büyük kazanımı olan sandığa müdahale etmekte, atama yapmaya kalkmaktadır, kayyum getirmektedir.

"Keşke öyle olsa"

"Keşke birilerinin söylediği gibi bu mesele Cumhuriyet Halk Partisinin iç meselesi olsa.

Meseleyi doğru görelim, doğru şekilde ortaya koyalım; bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir, Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun meselesi değildir. Bu mesele, Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir."

Değerli arkadaşlar, meydan alabileceğini aldı, doldu taştı; sesimizin gidemeyeceği mesafelere ulaştı. Bugün ses sistemi daha güçlü bir otobüsümüz yok, bir binamız yok, paramız yok ama başkalarında olmayan bir şey var: Siz varsınız. Bir tarafta binalar; bir tarafta TGRT'nin, A Haber'in canlı yayın yaptığı, Türkiye'nin dört yanından parayla, taşımayla, göstermelik bir cılız kalabalıkla meşruiyet arayışı var; bir tarafta milletin ta kendisi var."

"Biz seçilmiş CHP'yiz"

"Biz Cumhuriyet Halk Partisini 47 yıl sonra birinci parti yapanlarız. Biz Adalet ve Kalkınma Partisini kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadroyuz. Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz. Herkes şunu adı gibi bilsin ki AK Parti asla demokratik bir seçimi bundan sonra asla kazanamayacağını biliyor. Bu aziz milletin onları istemediğini biliyor.

Geçen sene 19 Mart günü 15 buçuk milyon kişinin oy verdiği, 25 milyon kişinin imza verdiği cumhurbaşkanı adayımız gözaltına alınıp tutuklandığında buna bir darbe demiştim ve bir yıldır 19 Mart darbesine direndik, direnmeye devam ediyoruz. Saldırı altında olan CHP değildir; milletin iktidarı değiştirme kararı saldırı altındadır. İşte bu yüzden bu meseleyi CHP'nin meselesi görmeyen, o atanma siyasetine direnen tüm siyasi partiler tarihin en doğru yerinde durmaktadırlar."

Elektriği kestiler

Özgür Özel'in konuşmasını gerçekleştirdiği anlarda elektrik kesintisi yaşandı ve Özel, "Beklediğimizi yaptılar, elektriğimizi kestiler ama sesimizi kesemezler, jeneratör devrede" dedi.

"Yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. 13 sefer seçim oldu, hep Tayyip Erdoğan kazandı, AK Parti yenilmezdir" diyenlere karşı CHP, bütün demokratlarla birlikte müesses nizamın tekerine çomak soktu. Buradan açıkça ifade ediyoruz; kimse bu milleti de bu devleti de küçük görmesin. Bu devlet de bu millet de Türkiye'nin kurucu partisine sahip çıktı, bundan sonra da çıkacaktır.

Bugün burada partimize yapılan 21 Mayıs darbesinden sonra, 24 Mayıs günü partiye yapılan vicdansız saldırıdan sonra "tarihin doğru tarafında duruyorlar" demek kifayetsizdir; bugün bu meydan tarihi yazmaya gelmiştir.

Türkiye'nin dört bir yanından toplama bir kitleyi, parti emekçilerini zorlayarak indirmelerine rağmen bu meydanın küsuratı bile o meydanda yoktur. Bu meydan tarihin tam kendisidir. Buradan açıkça söylüyorum; diplomasız Erdoğan, mazbatasız genel başkan istemektedir, buna izin vermeyeceğiz."

"Mazbatasız genel başkan olmaz"

"Tayyip Erdoğan'ın kurduğu yargı kollarının talimatıyla Türkiye siyasi tarihine kara leke olarak kazınan butlan kararı kimseye genel başkanlık vermez. Mazbatasız genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz."

"Derhal kurultay yapılmalıdır"

"Bir kez daha söyleyelim; gerçekten bu ülkeyi seven, bu iktidarı değiştirme umudunu bir gün daha geciktirmeye hakkı yoktur. Derhal kurultay yapılmalıdır. Açıkça sesleniyorum: Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın, partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. Cumhuriyet Halk Partisi atama kabul etmez.

Bütün il başkanlarımız burada, hoş gelmişler. Seçilmiş il, ilçe belediye başkanları, üyeler... Kimse butlan istemiyor, bir atanmışı istemiyor. Derhal kurultayını istiyor."

Konuşmasını sonlandıran Özel, otobüsten iniyorum, Anıtkabir'e yürüyoruz diyerek binlerce kalabalığı arkasına çağırdı.