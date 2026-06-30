Futbolda kulüplerin tekel olmasını engellemek amacıyla UEFA, finansal fairplay kuralları ortaya koydu. Buna göre kulüplere harcama ve maaş bütçeleri sınırlamaları getirildi. Finansal fairplay kurallarına takılan kulüplerden birisi de Fenerbahçe oldu. UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu (CFCB), sarı-lacivertli kulübün kadro maliyet sınırını aştığını belirledi. Finansal disiplin ihlali sebebiyle uygulanan bu ceza, sadece Türkiye'de değil Avrupa genelinde de birçok takımı kapsıyor. Kulüp yönetimi ise kararın ardından harekete geçerek resmi bir bilgilendirme metni paylaştı.

FENERBAHÇE UEFA CEZASI NEDEN VERİLDİ?

UEFA kurallarına göre kulüplerin futbolcu maaşları, bonservis bedelleri ve menajerlik ücretleri gibi futbol takımı maliyetleri, toplam kulüp gelirlerinin en fazla yüzde 70'ini oluşturabiliyor. İncelemeler, Fenerbahçe'nin 2025 takvim yılı finansal verilerinde bu kadro maliyet oranının yüzde 84'e ulaştığını gösterdi. Sınırı yüzde 14 oranında aşan kulübe UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu finansal yaptırım uyguladı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DAN MEN EDİLECEK Mİ?

Kamuoyunda yer alan iddiaların aksine UEFA'nın Fenerbahçe'ye verdiği ceza yalnızca mali bir yaptırım hükmü taşıyor. Karar, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına katılmasını ya da transfer yapmasını doğrudan engellemiyor. UEFA benzer kural ihlali nedeniyle Chelsea, Aston Villa, Newcastle United ve Fiorentina'nın da yer aldığı 9 kulübe benzer cezalar kesti.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ KARARA İTİRAZ EDECEK Mİ?

Fenerbahçe Kulübü, durumun geçmiş döneme ait finansal uygulamalardan kaynaklandığını bildirdi. Yönetim, yasal süre içinde karara itiraz edeceğini ve gerekli mali tedbirleri alacağını duyurdu.