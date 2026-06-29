Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2025-2026 sezonunda play-off’ta yarı final serisinde Bandırma Basketbola elenen Göztepe Spor Kulübü, transferde düğmeye bastı. Yeni sezonda Süper Lig hedefiyle yola çıkan İzmir temsilcisi üst üste yaptığı transferler ile ses getirdi. Gaziantep Basketbol’dan Emir Arda Sivas ile Rijad Aydın’ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, uzun forvet arayışını sürdürüyor. Göz-Göz, son olarak pivot Ahmet Can Duran’ı transfer etti. Edinilen bilgilere göre Göztepeli menajerler Süper Lig’in yeni temsilcisi Çayırova Belediyespor’dan uzun forvet Jamari Rishard Traylor’ı transfer etmek istiyor. Milli takım ile U17 Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil eden başantrenör Nehir Berk’in yönetime talebiyle transferde çalışmalar devam ediyor.

“Uzun forvet ribaund özelliğiyle dikkat çekiyor”

2026-2027 sezonunda iç transferde hareketli günlerden geçen Göztepe, kaptan Fatih Cantitiz ve Eray Büyükcangaz ile yola devam etme kararı aldı. TBL’de iki yabancı hakkını verimli kullanmak isteyen İzmir temsilcisi, bir kısa bir uzun pozisyonunda takviye yapmayı planlıyor. Başantrenör Nehir Berk ile genel menajer Onur Cumhur Aksoy’un çalışmaları doğrultusunda Amerikalı uzun forvet Jamari Rishard Traylor transferinde sona yaklaşıldı. Traylor, 2025-2026 sezonunda pota altındaki üstünlüğüyle takımına önemli katkı verdi.

“Göztepe’nin yeni gözdesi”

2.03 m boyundaki başarılı oyuncu çok yönlü özelliğiyle dikkat çekerken bu sezon 13.7 sayı, 7,3 ribaund, 1,9 asist, 1,4 top çalmayla mücadele etti. Hem uzun forvet hem pivot pozisyonunda oynaması başantrenör Nehir Berk’in elini güçlendirecek. Çayırova Belediyespor’un Süper Lig’e çıkmasıyla yeni kadro yapılanmasına giden ekiple Traylor’ı gözden çıkarması bekleniyor.