Yeni sezon öncesinde kadrosunu takviyelerle güçlendirmeyi sürdüren Göztepe Hentbol Takımı, transfer çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Sarı-kırmızılı İzmir ekibi, sol kanat pozisyonunda forma terleten Bayram Kasırga ile 1 sezonluk anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Göztepe Hentbol tarafından yapılan açıklamada, 2003 doğumlu oyuncunun önümüzdeki sezon Göztepe formasını terleteceği ifade edilirken, transferin resmi olarak tamamlandığı belirtildi.

Sol kanatta boy gösteriyor!

Genç yaşına rağmen dikkat çeken performansıyla kendini kanıtlayan isimlerden biri olan Bayram Kasırga, sol kanat pozisyonunda forma giyiyor.

"Formamızla yeniden başarılar"

Transferi sosyal medya hesapları aracılığıyla açıklayan Göztepe Hentbol, paylaşımında, "Göztepe'mize hoş geldin Bayram Kasırga. Şanlı formamızla yeniden başarılar Bayram." ifadelerini kullanarak yeni transferine başarı dileklerinde bulundu.