Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 2025-2026 sezonunda son anda ligde kalma başarısını gösteren Glint Manisa Basket, önümüzdeki sezon için kolları sıvadı. Yeni sezonda hem Süper Lig’de hem FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Glint Manisa Basket, Avrupa’da ön eleme maçlarını geçmek istiyor. Manisa, spor tarihinde ikinci kez basketbol takımı Avrupa Kupaları’nda boy göstermeyi hedefliyor. Glint Herbal Clean Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz ile Glint'in kurucusu Şahin Tuna Vardar, kentin marka değerini güçlendirmek için spora desteklerini ve yatırımlarını sürdürüyor.

“Başkan Manisalıları tribünlere davet etti”

Glint Manisa Basket takımının Yönetim Kurulu Başkanları, sponsorluk tartışmalarına son vermek istedi. Başkan Huriye Yılmaz ile Şahin Tuna Vardar, Manisa’yı uluslararası spor organizasyonlarında başarılı bir şekilde temsil etmek istediklerini belirtirken basket takımını 3 milyon 900 bin dolara satın aldığını söyledi. Basın toplantısında şirketin büyüme süreci, Manisa Basket'e yapılan yatırım, sponsorluk anlaşmasının detayları, Avrupa hedefi ve kulübün mali yapısına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Şahin Tuna Vardar ile Huriye Yılmaz, tüm Manisalılardan destek isteyerek herkesi Muradiye Spor Salonunda oynanacak olan maçlara davet etti.

“Türkiye’de 90 bin satış noktasına ulaştık”

Basın toplantısının açılışında konuşan ve şirketin büyümesini anlatan Glint Manisa Basket Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Yılmaz, "Aslında bu toplantıyı daha öncesinde yapmamız gerekiyordu ama inanın bizim kendi iş tempomuzdan dolayı sizleri aksattık, öncelikle bunun için özür diliyoruz. Ben Nuriye Yılmaz, Glint’in Yönetim Kurulu Başkanı’yım… Biz bu yolculuğa Tuna Bey ile birlikte bundan yaklaşık iki buçuk üç yıl önce çıktık ama geçen yıl ocak ayından itibaren ürünümüz tüm Türkiye'de tanınırlığa ulaştı. Tüm Türkiye'deki yerel zincir marketlerde artı yerel marketlerde satışımız bulunuyor. Türkiye'de yaklaşık yüz yirmi bin noktanın doksan bin noktasında bulunuyoruz. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyoruz. Ben kendim aslen Manisa’nın evladıyım ve yüzde seksen kadın istihdamımızla gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Manisa’dan Dünyaya”

Şirketin uluslararası faaliyetlerini anlatan Glint'in kurucusu Şahin Tuna Vardar, "Dünyadaki yüz seksen altı ülkede marka patentine sahibiz… Biz, ‘Manisa'dan Dünyaya’ sloganıyla yola çıktık. Manisa'da dört tane fabrikamız var. Onlardan bir tanesi burası, üretim yerimiz; burada toplanmak istedik. Biz iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. İyi şeyler yapmak için arkamıza basını, belediyeleri, devletimizi almak istiyoruz çünkü dünyanın en büyük firmalarıyla kapışıyoruz. Türkiye'de en çok satan markalar olarak birinci sıradayız. Yani yüz kırk bin markette varız. Bir buçuk senede bunu başardık. Nasıl başardık? Çok çalışarak mı diyelim, gece gündüz ter dökerek mi diyelim... Onu artık siz adlandırabilirsiniz” şeklinde konuştu.

“Manisa’nın bilet gelirleri yok”

Sponsorluk sürecinin ardından yaşanan gelişmeleri anlatan Şahin Tuna Vardar, “Bazı siyasi oluşumların yapılmaya çalışıldığını fark ettik. Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu'na gittik, biz sponsorluktan çekilmek istiyoruz dedik. Türkoğlu, ‘siz zaten bu takımın bütün yükünü karşılıyorsunuz’ dedi. Manisa'da bilet geliri diye bir şey yok… Biz hep cebimizden biletlerimizi verdik. Üç büyüklerin takımlarının dışında Muradiye Spor Salonunda 500 tane seyirciyle oynuyoruz. 720.000 TL TBF’den ceza yedik Beşiktaş maçında” diye konuştu.

“Avrupa için destek çağrısı”

Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini belirten Vardar, Manisa kamuoyundan destek istedi. Vardar, “Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz için, hak kazandığımız için bir ön eleme oynayacağız ama biz bu ön elemeyi geçeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü iki tane çok iyi oyuncu, çok iyi oyuncusu aldık. Yani biz çift takım kuracağız; bir Avrupa'da oynayan, bir Türkiye'de oynayan. Biz artık kesenin ağzını açtık arkadaşlar” dedi.

“Manisa halkından destek istiyoruz”

Manisa halkına ve basın mensuplarına çağrıda bulunan Vardar, "Biz bu kadar çok yatırımda bulunurken Manisa halkından bize destek istiyoruz. Sadece destek istiyoruz. Maçlarımıza gelin, Manisa'yı kaynaştıralım. Yani çocuklarımız spora daha bağımlı olsunlar, kötü alışkanlıklara uyuşturucuya düşmesinler… Muradiye Spor Salonunu doldurmak istiyoruz. Böyle bir isteğimiz var ve bunu gerçekleştireceğiz. Takım çünkü seyirciyle oynuyor. Yani ne yaparsanız yapın, orada seyirci olmadığı zaman takım da gaza gelemiyor. Ayrıca kulübün geçmiş dönemden kalan FIBA borçlarını da ödedik. Biz Avrupa'ya gidebilmek için belediyenin borcunu da ödedik. "57.000 Euro FIBA'ya ödeme yaptık. Neden? 110.000 Euro borçları varmış Cengiz Başkan zamanında. 55.000 Euro'su ödenmiş, 57.000 Euro, 55.000'i... 2.000 Euro da faiz binmiş, 57.000 Euro ödedik” diye sözlerini sonlandırdı.