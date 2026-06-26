SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bir dönem İzmir Adliyesi’nde zırhlı araçlar ve 5 yakın koruma polisiyle görev yapan, yargı camiasının en güçlü isimleri arasında yer alan eski Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato’nun kesinleşen hapis cezası nedeniyle cezaevine gireceği öğrenildi. 'Haksız mal edinme' suçundan aldığı 2 yıl 11 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Bato, yasa gereği 1 ayı kapalı, 2 ayı açık olmak üzere toplam 3 ay cezaevinde kalacak.

Güç Zehirlenmesi Yaşadı

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği döneminde yürüttüğü kritik soruşturmalar ve geniş güvenlik önlemleriyle adeta dokunulmaz bir profil çizen Okan Bato, hakkındaki iddiaların ardından ciddi bir yargısal süreçle karşı karşıya kalmıştı. Güç zehirlenmesi iddialarıyla gündeme gelen, ardından Antalya ve Erzincan’da görev yaptıktan sonra emekliliğini isteyen Bato, bizzat kendisinin de yargılandığı süreçte sanık sandalyesine oturdu.

Servetinin Kaynağını Açıklayamadı

HSK müfettişlerinin yaptığı incelemelerde, Bato’nun 2015 ile 2019 yılları arasındaki mali hareketleri detaylı olarak mercek altına alınmıştı. Hazırlanan raporlarda, kendisinin ve aile bireylerinin yasal gelirleri ile tasarruf düzeylerinin çok üzerinde, kaynağı kanıtlanamayan bir mal varlığı artışı tespit edildi. Edindiği malın gelirini ispatlayamayan ve bu yüzden Yargıtay'da yargılanan Bato, "haksız mal edinme' suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevi Süreci Başlıyor

Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından cezası onanarak hukuken kesinleşen Bato hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi de 2802 sayılı Kanun uyarınca meslekten ihraç kararı vermişti. Cezanın kesinleşmesiyle birlikte Bato’nun infaz süreci de netleşti. Eski Başsavcı Vekili Bato, cezanın kesinleştiği yazısı İnfaz savcılığına geldikten sonra kendisine 7 gün içinde teslim olması konusunda yaızı gelecek. Cezanın ertelenmesi konusunda herhangi bir dilekçe vermezse, infazını tamamlamak üzere 1 ay kapalı, 2 ay açık cezaevine girerek toplamda 3 ay parmaklıklar arkasında kalacak. Bir zamanlar koruma ordusuyla adliyede kudret rüzgarları estiren Bato, edindiği malların hesabını veremediği için mesleki finalini kötü bir şekilde noktalayacak.