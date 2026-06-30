Türkiye'de yargı teşkilatı her yıl adli tatile giriyor. Adliyelerin nöbet düzenine geçtiği ve rutin dava süreçlerinin askıya alındığı bu süreçte nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar faaliyetlerine devam ediyor. Yasal olarak ivedi kabul edilen tutuklu dosyaları, ihtiyati haciz ve nafaka talepleri nöbetçi mahkemeler tarafından ele alınıyor.

2026 ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE HANGİ GÜN SONA ERECEK?

Türkiye genelinde yargı faaliyetleri olağan takvimle yürütülüyor. Hakim ve savcı başta olmak üzere adliye personelleri belirlenen takvimin sonunda izinli sayılıyor. Yargı teşkilatının dinlenme ve nöbet düzenine geçeceği bu süreç 20 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adli tatil 31 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

Adli tatil, adliyelerin tamamen kapandığı veya bütün yargı işlemlerinin durduğu bir dönem niteliği taşımıyor. Hukuk davalarında adli tatilde görülebilecek işler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alıyor. Ceza soruşturmaları, tutuklu yargılamalar ve diğer acil işlemler ise nöbet düzeniyle yürütülüyor. Nöbetçi mahkemeler ise şu dava işlemleri gündemine alıyor:

İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz talepleri

Nafaka davaları

Soybağı, velayet ve vesayete ilişkin ivedi işler Buzdolabına onlarca magnet asanlar dikkat! Asıl zarar sandığınız yerde değil İçeriği Görüntüle

Tutuklu dosyaları ve tutukluluk incelemeleri

İşçilerin hizmet akdi veya iş sözleşmesinden doğan davaları

Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işler

RUTİN DURUŞMALAR ERTELENECEK Mİ?

Adli tatil döneminde ivedi kabul edilmeyen davalar bu dönemde görüşülmüyor. Ancak tarafların anlaşması veya mahkemenin ivedi olduğu kararını vermesiyle mahkemeler adli tatil döneminde de görülebiliyor. Bu istisnalar dışında kalan tüm rutin dava ve duruşmalar, 1 Eylül itibarıyla başlayacak yeni adli yıla kalıyor.