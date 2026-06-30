İzmirspor, kulübün eski futbolcularından ve Türk futbolunun önemli teknik adamları arasından bulunan Hamza Hamzaoğlu'nu konuk etti. Düzenlenen nezaket ziyaretinde Hamzaoğlu, İzmirspor Başkanı Ali Koyuncuoğlu ile yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

Kulüpte samimi bir atmosferde düzenlenen ziyarette, İzmirspor'un mevcut çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kulübün hedefleri üzerinde duruldu!

Ziyaret kapsamında, İzmirspor'un sportif ve kurumsal hedefleri hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, kulübün gelişimine yönelik fikirler üzerinde duruldu. Görüşmenin karşılıklı iyi niyet mesajlarıyla noktalandığı ifade edildi.

Hamzaoğlu'na teşekkür!

Kulüp tarafından yapılmış olan açıklamada, geçmiş yıllarda İzmirspor formasını terleterek camiaya önemli katkılar sağlayan Hamza Hamzaoğlu'nun ziyaretinden dolayı duyulan memnuniyet ifade edildi.

İzmirspor tarafından yapılan açıklamada, "Geçmiş yıllarda formamızı başarıyla taşıyan ve camiamıza önemli katkılar sunan Türk futbolunun değerli ismi Hamza Hamzaoğlu, kulübümüze bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Camiamızın önemli bir parçası olan Sayın Hamza Hamzaoğlu'na bu anlamlı ve nazik ziyareti için teşekkür ediyoruz." denildi.