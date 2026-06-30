Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Basketbol Gelişim Merkezinde dün gerçekleşen toplantıda tüm takımlarında temsilcileri yer aldı. Karşıyaka basketbol takımını genel menajer Çağlar Karabulut temsil etti. Toplantıda gündem maddelerinde Süper Lig takımlarının finansal sürdürülebilirliği, kulüp yönetimlerin organizasyon stratejileri konuşuldu. Basketbolun tüm paydaşlarını harekete geçirmek isteyen TBF, spor kulüplerine sponsor desteği için firma ve kurumlarla iş birliği içerisinde olmalarını, sürdürülebilir ekonomi ile hareket etmelerini iletti.

“Çağlar Karabulut U17 Dünya Kupasını takip etti”

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Yönetim Kurulu Basketbol Gelişim Merkezi’nde U17 Dünya Şampiyonası takip ediyor. Karşıyaka’nın genel menajeri Karabulut, yeşil-kırmızılıların genç oyuncusu Beşir Briant ile İzmirli sporculara başarılar diledi. Dünya Kupasını takip eden başarılı genel menajer rapor tuttu. İzmirli Karabulut, milli takımlarda önemli görev ve hizmetlerde bulunurken oyuncu piyasasını ve yerli oyuncuların gelişimini yakından biliyor. Milli takımla Avrupa ikinciliği yaşayan deneyimli menajer Karşıyaka’nın gücüne güç katmak istiyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nde 2026-2027 sezonunda bütçe ve kadro planlamasının henüz olmaması taraftarları ve camiayı düşündürüyor.

“Ahmet Kandemir’den yönetime çağrı”

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mucizevi basketle ligde kalan Karşıyaka’da önümüzdeki sezon için hiçbir çalışmanın yapılmaması basketbolseverleri ve taraftarları düşündürüyor. Başantrenör Ahmet Kandemir, bugün öğle saatlerinde İzmir’e geldi. Kandemir ile başkan Yiğit Tusder masaya oturacak. Deneyimli başantrenörün kulüp yönetiminden ilk önceliği finansal sürdürülebilirlik, borçlar ve ekonomik sorunlar olacak. Son Mühür’e özel açıklamalarda bulunan Ahmet Kandemir’in önceliği ve hassasiyeti finansal sürdürülebilirlik olacak.

“Karşıyaka karar aşamasında”

Kandemir ile Tusder anlaşırsa yeşil-kırmızılılar ivedilikle transfer çalışmalarına başlayacak. Takımın kaptanları arasında yer alan Mert Celep ile Samet Geyik’in Gaziantep Basketboldan ayrılmasıyla kadroda boşluk oluştu. Kandemir’in yönetime çağrılarından biri Kaf-Kaf’ın geç transferde geç kalmamasını sağlamak. Her geçen günün kendi aleyhine olduğunu vurgulayan Kandemir, kulüp yönetimiyle uzlaşı sağlarsa önümüzdeki sezon farklı bir Karşıyaka’nın parkede boy göstereceğini iletti.