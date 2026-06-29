Son Mühür/Gökmen Küçüktaşdemir FIFA 2026 Dünya Kupası’nda grup maçları sona ererken son 32 turunda büyük heyecan başladı. 24 yıl aradan sonra organizasyona katılan A Milli Erkek Futbol Takımımız, erken havlu attı. Son Mühür TV’de yayınlanan moderatörlüğünü gazeteci Tunç Erciyas’ın üstlendiği, spor müdürü Hüseyin Demir’in gelişmeleri yorumladığı ‘Futbol Dosyası’ programında; Dünya Kupası’nın grup maçlarının değerlendirmesi, bizim çocukların erken vedası, sürpriz takımlar ve derinlemesine analizler masaya yatırıldı. Demir, Göztepe Spor Kulübü’nün transfer politikasında neden Afrika pazarına yöneldiğini anlattı.

“Dünya Kupası’nda Afrika damgası”

Son Mühür Spor Müdürü Hüseyin Demir, “Afrikalılar, son 32 eleme maçlarından öncen Dünya Kupasına damga vurdu.. Fil Dişi Sahilleri, Senegal, Fas, Mısır gibi takımlar ön planda görünüyor. Japonya veya Kolombiya gibi ülkelerin sürpriz yapabileceğini düşünüyorum… Turnuvada yarı finalde veya çeyrek finalde bir Asya veya Afrika takımı görebiliriz. Yeşil Burun Adaları’nın yükselişi ise dikkat çekti” diye konuştu.

“Messi, küresel etki yaratıyor”

Dünyanın en iyi golcülerinden Arjantinli yıldız oyuncusu Messi’nin küresel bir etki yarattığını belirten Hüseyin Demir, “Messi’nin gol krallığındaki liderliği, enfes frikik golü ve şık hareketleriyle takımını finale taşıyacak. Arjantinli yıldız, küresel bir etki yaratıyor… 70 bin kişilik stadyumda 60 bin taraftar Messi formasını giyiyor. Benim beklentim Fransa ile Arjantin finali” dedi.

“Türkiye-Güney Kore ve Uruguay hayal kırıklığı”

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda üç ülkenin hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Demir, “Her turnuvada beklenen bir sürpriz oluyor… Türkiye, gruptan lider olarak çıksaydı çok iyi bir turnuva ağacı bizi bekliyordu. Esasında finale kadar ilerlememiz gerekiyordu. Fransa çok hazır bir takım, tempolu oynuyor. Türkiye, Güney Kore ve Uruguay turnuvada büyük hayal kırıklığı yarattı. Asya futbolunda önemli bir ülke olan Güney Kore’nin teknik direktörü istifa etti ve federasyon soruşturma açtı. Uruguay’da ise futbolcular kendi masraflarıyla ülkelerine döndüler” şeklinde konuştu.

“Montella’dan özeleştiri şart”

Milli takımımızın teknik direktörü Montella’nın özeleştiri vermesi gerektiğini, Arda Güler’in açıklamalarının gayet olgun olduğunu vurgulayan Demir, “Takım içindeki düzenin ve kimyanın bozulması can sıkıcı… Dünya sıralamasında geriye düştük, oyuncuların enerjisinin düşmesi ve demoralize olması bizi üzdü. Milli takımımızda bir spor psikoloğunun olmamasının büyük sorun olduğunu düşünüyorum. Endişe, heyecan ve kaygı bozukluklarına karşı çalışılması gerekiyordu. Montella’nın Amerika maçından sonraki açıklamaları kabul edilemez… Arda Güler’in açıklamalarını gayet makul ve olgun bir ifade oldu. İbrahimovic, Henry gibi yıldız oyuncularının Arda Güler açıklamaları bizleri sevindirdi. Büyük beklentilerle gittiğimiz turnuvada hayal kırıklığı yaşadık. Montella’nın öz eleştiri verseydi bugün toplumumuzda bu kadar tepki almazdı” ifadelerini kullandı.

“Dünya Kupası’nda neden Türk hakem yok”

Türkiye’nin yönetim, organizasyon, iletişim ve strateji olarak iyi olmadığını belirten spor yazarı Hüseyin Demir, “Bizim organizasyon yönetim modelimizde hata var. Spor diplomasisine ve iletişime önem vermedik. Turnuvada hiçbir Türk hakemimiz yok. UEFA’da ve FIFA’da bizi iyi temsil eden, lobi faaliyetlerini güçlendirebilecek kişilere ihtiyacımız var. Turnuvaya geç gitmemiz, uyum ve adaptasyon sorunumuzu çözecek yöneticilerin olması gerekiyordu. Uluslararası temsiliyetimizi güçlendirmeliyiz. Maalesef turnuvada erken havlu attık. Bu güzel jenerasyonda temiz bir sayfa çekip önümüzdeki turnuvalara bakmalıyız. Dünya Kupası’nda önemli bir ders çıkarmalıyız” diye konuştu.

“Futbolcular kişisel gelişimine önem vermeli”

A Milli Erkek Futbol Takımımızda yer alan futbolcuların kendilerini kişisel olarak geliştirmesi gerektiğini söyleyen Demir, “Sporcuların kendilerini kişisel olarak geliştirmesi gerekiyor… Filenin Sultanlarında kızlarımız eğitimli, kültürlü ve donanımlı sporculardan oluşuyor. Voleybolda uzun vadeli plan ve projeler oluyor. Aynı şekilde Filenin Efelerinde aynı başarı ve istikrarı gözlemliyoruz. Futbola baktığımızda ise oyuncularımızın profilinde voleyboldaki eğitim seviyesini göremiyoruz. Türkiye’de sürdürülebilir altyapı modeliyle kendi sporcularımızı yetiştirmeliyiz. Basketbolda U17 milli takımız 2’de 2 galibiyetle başladı. Burada çok değerli İzmirli sporcular var. Futbolda mental ve fiziksel olarak hazır değildik” dedi.

“Göztepe’nin Afrika pazarı”

FIFA 2026 Dünya Kupası’na Afrika ülkelerinin damga vurduğunu, Göztepe Spor Kulübü’nün Afrika futbolcu pazarına hakim olduğunu belirten Demir, “Göztepe Spor Kulübü’nün neden Afrika takımlarına yöneldiğini Dünya Kupası’nda görüyoruz. Scout ekibinin Brezilya ve Afrika ülkelerinde detaylı analizler yapması buradan oyuncuları bulup transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer politikasına baktığımızda makul bütçelerle potansiyelli genç oyuncuları keşfederek Avrupa’ya gönderiyor. Stoilov’un disiplinli, katı kuralları olmasına rağmen kolektif ruhu futboluna yansıtıyor” diye sözlerini sonlandırdı.