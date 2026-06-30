İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile Belediyesine yönelik yürütülen suç örgütü soruşturmasında üçüncü dalga operasyonu gerçekleştirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 13'ü mahkemece tutuklandı. Kamuoyunun yakından tanıdığı müzisyen Haluk Levent'in kardeşi olan Acil'in tutuklanmasıyla birlikte adli sürecin detayları mercek altına alındı.

BERKANT ACİL NEDEN TUTUKLANDI?

Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarına yönelik ilerliyor. Ekipler, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticisi olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda çok sayıda ismi gözaltına aldı. Tutuklanan Berkant Acil'e yöneltilen suçlamaların detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BERKANT ACİL KİMDİR VE NE İŞ YAPIYOR?

Kamuoyunda Haluk Levent’in kardeşi olarak bilinen Berkant Acil, uzun yıllardır ticaret, etkinlik yönetimi ve organizasyon sektöründe faaliyet gösteriyor. İş hayatına 1994 yılında ağabeyinin orkestrasında gitar çalarak başlayan Acil, yaklaşık 9 yıl boyunca konser organizasyonları, sahne arkası planlamaları ve menajerlik süreçlerinde görev aldı.

Müzik piyasasındaki organizasyon deneyiminin ardından 2003 yılından itibaren kendi şirketlerini kuran Acil; Koşanadam Organizasyon, Koşan Trade İthalat ve İhracat ile Koşan Adam Sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünü yürütüyor. İş insanının yönettiği şirketler, farklı kamu kurumları ve belediyelerin düzenlediği çeşitli sosyal projeler ile kitlesel organizasyon hizmetlerinde yer alıyor.