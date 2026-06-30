Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde belirlenen asgari ücret tutarı, yılın ilk gününden itibaren zamlı uygulanıyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte ikinci bir artış beklentisi oluşsa da resmi makamlar yeni bir ücret kararı duyurmadı.

2026 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Aralık 2025’te aldığı kararla 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olan net asgari ücret yüzde 27 arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayımladığı hesaplamaya göre 2026 yılında uygulanan resmi tutarlar şu şekilde netleşti:

Net asgari ücret: 28 bin 75 lira 50 kuruş

Brüt asgari ücret: 33 bin 30 lira

Yıllık artış oranı: Yüzde 27

Mevcut yürürlük dönemi: 1 Ocak - 31 Aralık 2026

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayı öncesinde çalışanların gündemini meşgul eden ara zam konusu netlik kazanmadı. Yeni bir ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanması ve karar alması gerekiyor. Komisyonun Temmuz 2026 dönemi için yeniden bir araya geleceğine dair resmi bir takvim açıklanmadı. Yeni bir karar çıkmadığı için mevcut asgari ücret tutarı geçerliliğini koruyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN YASAL ZORUNLULUK VAR MI?

Asgari Ücret Yönetmeliği, ücretin en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenmesini şart koşuyor. Bu yasal hüküm, yeni bir karar için mutlaka iki yıl beklenmesi gerektiği veya 2028 yılının bekleneceği anlamına gelmiyor. Gerek görülmesi ve bakanlığın çağrısı durumunda komisyon daha erken bir tarihte de yeni ücreti belirleyebiliyor. Geçmiş yıllarda asgari ücrete ara zam yapıldı. Ancak bu uygulama 2024 ve 2025 yıllarında hayata geçirilmedi.

2026 yılı için ise Temmuz ayında ikinci bir artış olacağına dair kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Yeni bir düzenleme duyurulmadığı sürece net 28 bin 75 lira 50 kuruşluk tutar ödenmeye devam edecek.