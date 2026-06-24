SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin gözaltına alınıp adli denetim şartı ile serbest bırakılmasından sonra Güzelbahçe, Buca ve son olarak Seferihisar belediyelerine şafak operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan belediye başkanları, Bornova belediye başkanları Ömer Eşki kadar şanslı değildi. Güzelbahçe belediye başkanı Mustafa Günay, Buca belediye başkanı Gökhan Duman, eski başkan Erhan Kılıç, CHP eski Buca İlçe başkanı Çağdaş Kaya ile çok sayıda belediye çalışanı tutuklandı. Son operasyon Seferihisar'a yönelik yapıldı. Yapılan ilk dalga rüşvet operasyonunda 2 belediye görevlisi ile bir gazeteci gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Tutuklanan gazeteci, banka hesap hareketlerinin ortaya çıkmasından sonra itirafçı oldu. Verdiği bilgiler doğrultusunda polis, aynı belediyeye yönelik ikinci dalga rüşvet operasyonu düzenledi. Emniyet sorgusundan sonra adliyeye çıkarılan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan, belediye meclis üyesi B.S. ile belediye personeli O.K.tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu operasyonların ardından siyaset kulislerinde, 'sıra hangi belediyede' sorgulaması başladı.

Özellikle 3 İlçe Belediye Hakkında Şikayet Artışı

İzmir genelindeki ilçe belediyelerinin idari işlemleri, yapılaşma süreçleri ve ruhsatlandırma faaliyetlerine karşı vatandaşların yasal başvuru yollarına müracaatı belirgin şekilde arttı. Yaşanan aksaklıkları resmi kayıtlara geçirmek isteyen vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı yoğun bildirimler ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına sundukları suç duyuruları doğrultusunda, İzmir’deki 3 ilçe belediyesi mercek altına alındı.

Yapı Denetim ve Ruhsat Müdürlükleri Mercek Altında

Gelen şikayetlerin ve ihbarların ağırlıklı olarak belediyelerin Yapı Denetim Müdürlükleri ile Ruhsat ve Denetim Müdürlükleri bünyesindeki uygulamalar üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Vatandaşların inşaat izinleri, imar mevzuatına aykırı yapılar, ruhsatlandırma aşamalarındaki gecikmeler ve denetim eksiklikleri gibi başlıklar altında resmi makamlara başvurduğu belirtildi.

Müfettiş Raporları Doğrudan Yargıya Taşınıyor

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, gelen şikayetler doğrultusunda söz konusu 3 ilçe belediyesinde inceleme başlattı. Özellikle imar ve ruhsat dosyalarını geriye dönük olarak inceleyen uzman ekiplerin, mevzuata aykırılık tespit edilen hususları raporlaştırdığı kaydedildi. Müfettişler tarafından düzenlenen bu idari raporlar, suç unsuru barındıran dosyalarla birlikte yasal işlemlerin başlatılması amacıyla doğrudan ilgili adli makamlara ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletiliyor. Belediyeler bünyesindeki teknik ve idari birimlere yönelik denetim ve inceleme süreçleri devam ediyor.