Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü, yeni yönetim, yeni başkan ile yeni sezonda iyi bir başlangıç yapmak istiyor. TFF 3.Lig’de 2026-2027 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen yeşil-kırmızılılar, iç ve dış transferde hareketli günlerden geçiyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde kolları sıvayan İzmir temsilcisi Selçuk Yaşar Spor Tesislerinde önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak. Karşıyaka, yönetimi orta saha pozisyonunda oynayan Alpay Eroğlu ile görüştü. Sözleşmesi sona eren genç futbolcu ile yeşil-kırmızılılar anlaşmaya vardı.

“Genç oyuncu takımda kaldı”

Karşıyaka Spor Kulübü yapılan görüşmelerden sonrası resmi sosyal medya hesabından 19.12’de futbolcunun jeneriklerini içeren paylaşımda bulundu. Sosyal medyadaki paylaşım taraftarlar tarafından büyük beğeni ve ilgi aldı. Alpay Eroğlu, bu sezon yeşil-kırmızılı formayla toplam 28 maça çıkarken 6 gol, 1 asist ile mücadele etti. Karşıyaka’da üstün performansıyla sezonun son sekiz haftasına damga vuran Alpay Eroğlu, hem savunmada hem hücumda takımına önemli katkı veriyor. Teknik direktör Basatemür’ün oyun sisteminde önemli rolü olan genç oyuncu oyun bilgisi ve oyun kurucu özelliğiyle dikkat çekiyor.

“Basatemür takımın kimyasını korumak istiyor”

Edinilen bilgilere göre Karşıyaka’nın teknik direktörü Basatemür, yeni sezonda takımın kimyasını ve uyumunu korumak istiyor. Genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çeken yeşil-kırmızılılar, bu sezon şampiyon olarak adını 2.Lig’e yazdırmak istiyor. Karşıyaka, iç transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Tecrübeli antrenör transfer raporunu yönetime iletiyor. Önümüzdeki günlerde yine Karşıyaka Spor Kulübü’nün yeni transferlerini açıklaması bekleniyor.