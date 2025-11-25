Son Mühür- Türkiye'nin tarihi bağlarının bulunduğu Kırım'ın en aktif siyasetçilerinden biri olarak öne çıkan Edem Bekirov, 2018'de Ukrayna'dan annesini ziyaret için gittiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri tarafından terör örgütü üyesi olduğu öne sürülerek tutuklanmıştı.

Kırım'ın başkenti Simferopol'de Rus cezaevlerinde geçirdiği sekiz aylık sürede kötü muamele gördüğü belirtilen Bekirov Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası sonrası serbest bırakılmıştı.



Bir ayağı ampute edilmişti...



2019'da esir takasıyla serbest bırakılan Edem Bekirov'un kronik hastalıkları nedeniyle bir ayağının ampute edildiği biliniyordu.



Kiev'de açık kalp ameliyatı olan ve engelli olduğu bildirilen Edem Bekirov'un tedavisi için bir sonraki adres Türkiye olmuştu.

Edem Bekirov'un kızı Eleonora Bekirova, babasına ve ailesine destek olan herkese teşekkür ederek, "Bu zor dönemde bize yardım eden ve destekleyen herkese, babama ve ailemize destek mektupları yazan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum'' mesajı vermişti.

Kırım Tatar Milli Meclisi'nin üyesi olarak Kırım siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan Edem Bekirov'un İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdiği açıklandı.