Son Mühür- Cumhuriyet gazetesinde Ece İçmez imzasıyla yayımlanan ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin "mutlak butlan" kararı sonrası CHP İzmir örgütünde çatlak olduğunu ileri süren haber asparagas çıktı.

Haber sitelerinde "İzmirli başkanların yaklaşımları farklı" iddiasıyla sunulan metnin aksine, hedef gösterilen belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarında Özgür Özel’e açık destek paylaşımları yer alıyor.

Haberde sessiz kalmakla veya mesafeli durmakla itham edilen başkanların resmi profilleri incelendiğinde, iddiaların zorlama şekilde üretildiği ortaya çıktı.

Profil incelemesi iddiaları çürüttü

Cumhuriyet’in haberinde, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik’in yargı kararı sonrası sessizliğe gömüldüğü iddia edilmişti. Gerçek ise çok farklı. Başkan Çelik’in resmi sosyal medya hesabı incelendiğinde, Genel Başkan Özgür Özel ile yan yana olduğu bir görselin bir buçuk ay öncesinden bu yana profilin en başında sabitlenmiş gönderi olarak durduğu görülüyor. Bergama cephesinde iddia edildiği gibi bir mesafe ya da sessizlik söz konusu değil; aksine genel merkeze bağlılık profilin vitrininde yer alıyor.

Karşıyaka cephesinde durum net

Haberin bir diğer hedefi olan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal İşçimenler’in ise Özgür Özel’in adını anmaktan kaçındığı ileri sürülmüştü. Bu iddianın da asılsız olduğu ortaya çıktı. Başkan İşçimenler, Atatürk’ün "İki büyük eserim" sözüne atıf yaptığı kurumsal mesajının yanı sıra, Genel Başkan Özgür Özel’e olan desteğini net bir şekilde ortaya koyan paylaşımlara sahip. Karşıyaka Belediye Başkanı, partinin seçilmiş iradesinin arkasında durduğunu profili aracılığıyla net bir şekilde ilan etmiş durumda.

Algı operasyonu hedefi tutturamadı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin kurultay kararı sonrası CHP’de kaos iklimi yaratmak isteyen çevrelerin İzmir üzerinden kurguladığı senaryo çöktü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın öncülük ettiği güçlü destek blokuna, habere konu edilen Bergama ve Karşıyaka belediye başkanlarının da dahil olduğu, dijital ayak izleriyle kanıtlandı.



