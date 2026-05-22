Son Mühür- Türkiye siyasetinin gündemine bomba gibi düşen bir gelişme meydana geldi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi tarafından sürdürülen bir işlem kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki yönetim tartışmalarını arttıracak nitelikte bir ihtiyati tedbir kararı, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bizzat tebliğ edildi.

Süreç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin 21 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/32 Esas, 2026/658 sayılı kararı ile başlamıştı.

Bir dizi yerel mahkeme dosyasının birleştirilmesiyle şekillenen bu hukuki süreçte, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen kurultayın "mutlak butlanla" yani hukuken geçersiz olduğu öne sürülmüştü.

Mahkeme ilamı Kemal Kılıçdaroğlu’na elden tebliğ edildi

Bu iddia doğrultusunda, Özgür Özel başkanlığındaki mevcut yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması talep edilirken, davanın sonuçlanmasına kadar Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 4-5 Kasım 2023 öncesinde görev yapan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iade edilmesi istenmişti.

22 Mayıs 2026 günü öğleden sonra Ankara’daki adreste gerçekleştirilen işlemle birlikte, söz konusu mahkeme ilamı Kemal Kılıçdaroğlu’na elden tebliğ edildi.

Kılıçdaroğlu’nun tutanağı imzalayarak teslim aldığı süreç, saat 14:35 itibarıyla tamamlanırken, olay yerindeki resmi işlemler tamamlandı.