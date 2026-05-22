İzmir'de ulaşım indirimlerinden stadyum inşasına kadar kenti yakından ilgilendiren kritik başlıklar, Büyükşehir Belediyesinin olağanüstü meclis toplantısında masaya yatırıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay yönetiminde toplanan meclis üyeleri oy birliğiyle önemli kararlara imza atarken, toplantının en hararetli tartışması Mavişehir'de gerçekleştirilen arsa satışı üzerinden yaşandı.

97 METREKARELİK HİSSEYLE İHALESİZ SATIŞ

Oturumda, Mavişehir’de TOKİ tarafından satışa çıkarılan arsanın durumu gündeme geldi. Belediyenin ihale şartlarındaki maddeler nedeniyle teklif veremediğini açıklayan Başkan Tugay, arsayı satın alan firmanın önceden edindiği 97 metrekarelik hazine hissesi sayesinde rekabete girmeden alım yaptığını savundu.

Satışın Hazine'nin belirlediği fiyatın çok altında gerçekleştiğini ve konunun takipçisi olacaklarını belirten Tugay, duruma şu sözlerle tepki gösterdi: "Mavişehir’deki yerle ilgili şöyle bir haksızlık var. TOKİ bir satış yapıyor ama burada hissesi olanlar burayı alabilir diye şart koşuyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak burayı alacaktık. Arkadaşlarımız her şeyi hazırladı ama bu şarttan dolayı başvuramadılar. Orada bir şirketin 97 metrekarelik küçük bir hazine hissesini kimsenin haberi olmadan aldığını gördük ve bundan dolayı TOKİ’den yarışmasız alabildiğini görüyoruz. Bu şekilde satışına karşı çıkıyoruz. Bir diğer konu Hazine’nin belirlediği metrekare fiyatının çok altında bir rakama satılıyor. Rakipsiz, adrese teslim bir satış yapılıyor. Buna itiraz etmemize hiçbir eleştiri getirmemelisiniz. Bunun takibini yapmaya devam ediyoruz. Haklarımızı ve yetkilerimizi de biliyoruz"

YENİ BİR DAVA AÇILMAMASI İÇİN PROJE DEĞİŞMEYECEK

Meclisin bir diğer önemli gündem maddesi olan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadyumu projesi için ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürütülecek protokol sürecinde Başkan Tugay'a yetki verildi. Karşıyaka Aksoy Mahallesi’nde inşa edilecek tesisin hukuki bir engele takılmaması için mevcut çizimlere sadık kalınacağı açıklandı.

Amatör ve profesyonel kulüplere alan açacak stadyumun uygulama projesinin çalışıldığını kaydeden Tugay, süreci şu sözlerle anlattı: "Şu anda stadın uygulama projesi çalışılıyor. Beraberinde ruhsat işleri yapılacak. Projeyi değiştiremiyoruz. Yapılan projenin bir müellifi var. O müellif devam ediyor. Çok küçük revizyonlar dışında projede değişiklik yapma şansınız yok. Eğer yaparsanız yeni bir davanın yolu açılır, yeniden bir hukuki sürece gider. Bunu beklemek zorunda kalırız. Gayet güzel bir stat projesi. Özenerek yapılacak. Bu süreç sağlıklı şekilde yürütülüyor. Umuyorum bu dönem bitmeden stadı açacağız"

DÖRT GÜN BOYUNCA YÜZDE 50 İNDİRİM

Toplantıda, yaklaşan Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kent içi ulaşım tarifesinin yarıya düşürülmesi de meclis üyelerince kabul edildi. ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro AŞ ve İZDENİZ araçlarında geçerli olacak yüzde 50 indirim uygulamasından doğacak gelir kaybını Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Havalimanı, Baykuş ve Bilet 35 gibi özel tarifeler ise indirim kapsamı dışında tutulacak.

Öte yandan kentin trafik yükünü çeken Zafer Payzın Kavşağı için Karayolları Bölge Müdürlüğüne yaptıkları başvurulardan dönüş alamadıklarını ifade eden Tugay, "Burasının yetkisi Karayolları Bölge Müdürlüğü’nde. Arkadaşlarımız başvuru yaptı ama dönüş alamadılar. Yetkiyi devralmak ve orada kavşağı genişletmek istiyoruz" dedi.