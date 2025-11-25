Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen operasyonda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi adına Türkiye'de siyasal ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edilen bir ağ çökertildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, BAE'ye bilgi sağladığı belirlenen 4 kişiden 3'ü yakalanırken, 1 kişi hakkında yurtdışında olması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Casusluk faaliyetlerinin odağında kritik kurumlar var

Başsavcılığın açıklamasına göre, BAE istihbarat servisinin Türkiye'deki faaliyetleri, yerel bir GSM firmasından temin edilen mukim (ikamet eden) ve sahte profiller üzerinden yürütüldü. Casusluk faaliyetlerinin hedefinde kritik öneme sahip kurumlar ve kişiler bulunuyordu:

Kritik savunma sanayi personeli: Türkiye'de faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında yönetici pozisyonunda görev yapan personellere ilişkin veri toplama.

Dışişleri Bakanlığı telefonu: Dış İşleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon hattının takibi.

Yabancı ülke resmi görevlileri: Bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibat kurarak, kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derleme çabası.

BAE'ye GSM hattı aktarımı delil oldu

Soruşturmada elde edilen bilgilere göre, BAE istihbarat mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket eden şüphelilerin, casusluk faaliyetlerinde kullanılmak üzere Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattı temin ettiği belirlendi. Satın alınan bu GSM hattının, daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürülerek istihbarat mensuplarına teslim edildiği ve şahısların birbirleriyle irtibatının sağlandığı tespit edildi. Bu faaliyetlerle bağlantılı olarak toplam 4 kişi belirlendi.

Eş zamanlı operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı

Tespit edilen 4 şahsın yakalanması ve casusluk suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 25 Kasım 2025 tarihinde güvenlik birimleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde aranan 4 şahıstan 3'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, tespit edilen diğer 1 şahıs hakkında ise yurtdışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığı bilgisine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.