İzmir'in en büyük statları, kentin köklü futbol kulüplerinin tarihini ve modern spor yatırımlarını yansıtıyor. Son yıllarda tamamlanan stadyum projeleriyle birlikte şehir, uluslararası standartlarda futbol maçlarına ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek modern arenalara kavuşuyor.

Kentin dev spor kompleksleri

Şehrin en büyük spor tesisi unvanını, yaklaşık 51 bin 337 kişilik dev seyirci kapasitesiyle İzmir Atatürk Stadyumu elinde bulunduruyor. Cumhuriyet tarihinin en önemli spor yatırımlarından biri kabul edilen bu devasa yapı, uzun yıllar boyunca milli maçlara ve Akdeniz Oyunları gibi dev organizasyonlara kapılarını açarak kentin spor hafızasında silinmez izler bırakıyor. Ancak 2020 yılında yaşanan büyük Ege depreminin ardından yapılan teknik incelemelerde hasar tespit edilen tesis, güvenlik gerekçesiyle futbol müsabakalarına kapatılarak sessizliğe bürünüyor.

Devasa kapasitesine rağmen şu an aktif maç oynanamayan bu tesis, atletizm yarışmaları ve çeşitli spor festivalleri için kullanılmaya devam ediyor. Kentin simgelerinden biri olan stadyumun geleceği ve yeniden futbola kazandırılması konusundaki tartışmalar ise spor kamuoyunun gündemini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Modern ve tarihi arenalar

İzmir'in modern yüzünü temsil eden en önemli yapıların başında ise Göztepe kulübünün iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu geliyor. Yaklaşık 23 bin 376 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan bu modern tesis, sadece bir futbol sahası olmanın ötesinde çok amaçlı yapısıyla da takdir topluyor. Çatısında yer alan yürüyüş yolu, müzesi ve ticari alanlarıyla yaşayan bir merkez haline gelen arena, kentin spor turizmine ve sosyal hayatına büyük canlılık kazandırıyor.

Tarihi dokusu korunarak tamamen yenilenen ve 2021 yılında kapılarını yeniden açan Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu da 15 bin kişilik kapasitesiyle kentin futboldaki can damarlarından birini oluşturuyor. İngiliz mimarisinden esinlenilen butik yapısı ve dik tribünleriyle eşsiz bir maç atmosferi sunan bu arena, Altay ve Karşıyaka gibi köklü kulüplerin müsabakalarına ev sahipliği yaparak kentin futbol ateşini canlı tutmayı sürdürüyor.