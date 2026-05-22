Kocaeli İl Müftülüğü bünyesinde düzenlenen hafızlık tespit sınavları, bu yıl bir anne ile oğlunun aynı hedefe yürüdüğü bir dayanışmaya sahne oldu. Yatılı kursta eğitim görürken motivasyon kaybı yaşayan 13 yaşındaki Abdullah Keleş'e sadece sözle destek vermek istemeyen anne Büşra Keleş, farklı bir kursa kayıt yaptırarak eğitim sürecine bizzat dahil oldu.

BİRLİKTE DERS ÇALIŞTILAR

Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitimine devam eden Abdullah, süreç içerisinde zorlanarak zaman zaman ağlamaya başladı. Duruma müdahale eden anne Büşra Keleş, evine yakın olan Seymen Gündüzlü Hafızlık Kur’an Kursu’na yazıldı. Büşra Keleş, oğluna destek olma kararını şu sözlerle anlattı:

"Bu süreçte oğluma sadece sözde değil, aynı şekilde ben de yaşayarak ona destek olabileceğimi düşündüm. Ben de evime yakın olan Seymen Hafızlık Kur’an Kursu’na yazıldım. Ben kursa başladım ve oğlumla birlikte ilerledik. Bu süreçte oğlumla birlikte ayetlerde buluştuk. Oğlum çok zorlandı ama hiçbir zaman ona ’Oğlum benim işim var, sen oku’ demedim. Birlikte oturduk okuduk, oğlum yaptı, ben dinledim. Amacımız Kur’an oldu, amacım çocuğumun hafızlığını bitirmek oldu. Elhamdülillah oğlum başardı. Şimdi ben de sınava gireceğim. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Allah önümüzü açsın, örnek olmayı nasip etsin. Allah sayılarımızı artırsın. Allah devletimizden de razı olsun."

"HAYATIMIN SONUNA KADAR KORUYACAĞIM"

İl Müftülüğünde uzman komisyon eşliğinde gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavlarında ter döken anne ve oğlu, emeklerinin karşılığını alarak mezun oldu. Başarısının ardından gözyaşlarını tutamayan Abdullah Keleş, hislerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bu yolda çok zorluklar çektim. Arkamda annem olmasaydı herhalde yapamazdım. Anneme çok teşekkür ediyorum ve onu çok seviyorum. Çok zor zamanlar geçirdim, çok üzülüyordum. Annem beni hep evde teselli ediyordu. Çok üzülüyor ve ağlıyordum, ders yaparken de çok ağlıyordum. Çok zorlanıyordum ama elhamdülillah bitirdim. Annem de benimle birlikte bana motive olsun diye hafızlık kurslarına katıldı, o da bitirdi elhamdülillah. Anneme benim için yaptığı şeyler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayatımın sonuna kadar annemi koruyacağım ve kollayacağım"

YENİ HEDEF ÜNİVERSİTE

Oğlunun ortaokul eğitiminden geri kalmadan hafızlığı tamamladığını vurgulayan Büşra Keleş, bundan sonraki planlarına ilişkin, "Oğlum, Allah izin verirse Kur’an-ı Kerim’i anlama kursuna devam edecek. İnşallah daha sonra birlikte bir üniversitede İslam Bilimleri okumayı düşünüyoruz" diye konuştu.

MÜFTÜ SÖNMEZOĞLU'NDAN GEYLANİ ÖRNEĞİ

Anne ve oğlunun başarısını tebrik eden Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, İslam alimi Abdülkadir Geylani ile annesi Ümmülhayr Fâtıma’nın hayatına atıfta bulundu. Sönmezoğlu, "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki bugün kentimizde yeni bir sürprizle karşı karşıyayız. Tabii hafızlık süreci kolay değil, çok zor bir süreç. Hocalarının, özellikle annesinin teşvikiyle, annesinin kendisinin de hafızlık yapma sözünü vermesi suretiyle hem anne hem de Gölkent Kur’an Kursumuzda eğitim gören Abdullah evladımız hafız oluyor" ifadelerini kullandı.

Sönmezoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Demek ki anneler bu konuda gerekli gayreti ve hassasiyeti gösterirlerse evlatlarının bu şekilde yetişmelerini temin ediyorlar. Alimlerimize de baktığımız zaman pek çoğunun hayatında annelerinin büyük tesirleri var. Hep vaazlarımızda, hikayelerimizde anlatırız. Abdülkadir Geylani’nin hayatında annesinin ne kadar büyük bir rol oynadığını, ’Evladım, ilim yolundasın. Sakın yalan söyleme’ diyerek yola koyduğunu, eşkıyaların kervanı soyduklarında, ’Benim de üzerimde altın var’ dediğini, eşkıya başının neden böyle bir şey söylediğini sorunca, ’Annemin bana tembihi var. Kellem pahasına, canım pahasına yalan söylemem’ demiştir. İnsanın yetişmesinde ilk öğretmen annedir, en önemli birey annedir. Daha sonra babadır, öğretmenler ve toplumdur. Kocaeli olarak, Gölkent Kur’an Kursumuz olarak güzel bir örneğe imza atmış bulunmaktayız. Şükürler olsun Abdullah evladımız hafızlığını tamamladı. Hocalarının büyük emeği var ama en büyük emek annesinin. Annesi de evladıyla beraber hafızlığını yapmış oldu. Biz ne kadar şükretsek azdır. Abdullah evladımızı, annesini, ailesini ve hocalarını tebrik ediyorum."

"ÖĞRENCİLERİMİZE ÖRNEK OLMASINI ARZU EDİYORUZ"

Gölkent Kur’an Kursu Derneği Başkanı ve yöneticisi Kadir Çelikiz ise sürece şahitlik ettiklerini belirterek, "Abdullah’ın azmi ve annesinin fedakarlığından dolayı çok gurur duyduk. Tüm öğrencilerimize ve velilerine örnek olmasını arzu ediyor, kursumuza maddi manevi destek veren tüm hayırseverlerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.