Türkiye genelinde mart ayına ilişkin sıcaklık verileri netleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar büyük ölçüde mevsim normallerine yakın seyrederken bazı bölgelerde dikkat çeken sapmalar yaşandı. Doğu’da dondurucu soğuklar etkili olurken, Akdeniz kıyılarında bahar erken hissedildi.

Türkiye genelinde ortalama sıcaklık normale yakın

1991-2020 yılları arasındaki uzun yıllar ortalamasına göre mart ayı sıcaklığı 7,7 derece olarak hesaplanırken, bu yıl mart ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 7,5 derece olarak ölçüldü. Bu durum, ülke genelinde sıcaklıkların büyük ölçüde mevsim normalleri civarında gerçekleştiğini ortaya koydu.

En düşük ve en yüksek sıcaklıklar nerede ölçüldü?

Mart ayında Türkiye’nin en soğuk noktası Özalp oldu. İlçede sıcaklık sıfırın altında 21,2 dereceye kadar düşerek ayın en düşük değeri kaydedildi.

En yüksek sıcaklık ise İskenderun’da ölçüldü. Termometreler burada 25,6 dereceyi göstererek yazı aratmayan bir gün yaşattı.

Marmara’da dengeli, Yalova’da yükseliş

Marmara Bölgesi’nde genel olarak mevsim normalleri hakim oldu. Ancak Yalova çevresinde sıcaklıklar normallerin üzerine çıktı. Bölgenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 3,3 derece ile Lüleburgaz’da ölçülürken, en yüksek sıcaklık 24,2 dereceyle Sakarya’da kaydedildi.

Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinde

Ege Bölgesi genelinde mart ayında önemli bir sapma yaşanmadı ve sıcaklıklar mevsim normallerine paralel seyretti. En düşük sıcaklık sıfırın altında 7,1 dereceyle Tavşanlı’da ölçüldü. Bölgenin en yüksek sıcaklığı ise 23,5 dereceyle Nazilli’de görüldü.

Akdeniz’de iki farklı tablo

Akdeniz Bölgesi’nde mart ayında farklı hava karakterleri dikkat çekti. Antakya çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalırken, Demre çevresinde normallerin üzerine çıktı. Bölgenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 10,3 dereceyle Göksun’da ölçüldü. En yüksek sıcaklık ise yine İskenderun’da kaydedildi.

İç Anadolu’da sert soğuklar etkili oldu

İç Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar genel olarak mevsim normallerinde seyretti. Ancak geceleri sert soğuklar görüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 12,6 dereceyle Kangal’da kaydedilirken, en yüksek sıcaklık 20 dereceyle Çiçekdağı’da ölçüldü.

Karadeniz’de Bartın öne çıktı

Karadeniz Bölgesi’nde genel tablo normaller civarında olurken, Bartın çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı. En düşük sıcaklık sıfırın altında 13,4 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 24,7 dereceyle Boyabat’ta ölçüldü.

Doğu Anadolu dondurdu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde mart ayı boyunca soğuk hava etkisini sürdürdü. Bölgenin en düşük sıcaklığı Özalp’te ölçülürken, en yüksek sıcaklık 20,8 dereceyle Malatya’da kaydedildi.

Güneydoğu’da Cizre’de düşüş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Cizre çevresinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında gerçekleşti. Bölgenin en düşük sıcaklığı sıfırın altında 3,6 dereceyle Batman’da ölçülürken, en yüksek sıcaklık 23,6 dereceyle Birecik’ta kaydedildi.

Genel tablo: Bölgesel farklılıklar dikkat çekti

Mart ayında Türkiye genelinde sıcaklıklar büyük ölçüde dengeli bir seyir izlese de, özellikle Doğu Anadolu’da sert soğuklar ve Akdeniz kıyılarında yüksek sıcaklıklar dikkat çekti. Bölgesel farklılıklar, bahar aylarının geçiş dönemine özgü hava değişkenliğini bir kez daha ortaya koydu.