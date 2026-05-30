Son Mühür- Televizyon dünyasının duayen isimlerinden Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ve acil müdahale süreçleriyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, ilk önemli haber eski eşinden geldi.

Sağlık ekipleri alarmda

Uzun yıllar ekranlarda fırtınalar estiren, kendine has üslubuyla ana haber bültenlerine damga vuran usta televizyoncu, Bodrum'da aniden rahatsızlandı. Yakınlarının durumu fark edip panikle yetkililere haber vermesi üzerine ikamete hızla sağlık ekipleri ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhtar, vakit kaybedilmeden ambulansla Bodrum’daki en yakın hastaneye sevk edildi. Tedavisi sürüyor.

Çanakkale’den Muğla’ya yola çıktılar

Korkutan haberin ardından ilk hamle, ünlü gazetecinin eski eşi oyuncu Deniz Uğur’dan geldi. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Uğur, haberi aldıkları anı ve yaşadıkları paniği paylaştı. Çanakkale’deki yazlığında çocuklarıyla birlikte tatilde olan oyuncu, haberi alır almaz rotayı Bodrum’a çevirdi. İkizleri Mina ve Poyraz’ı da yanına alan Uğur, hızla yola koyuldu.

"Dualarınızı esirgemeyin"

Deniz Uğur, dijital mecralarda yaptığı paylaşımda çocukların babalarının yanında olması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medyayı sallayan o açıklamada Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınızı esirgememenizi diliyoruz.”

Usta gazetecinin sevenleri ve medya camiası şimdi Bodrum’dan gelecek iyi haberleri bekliyor. Gözler yapılacak yeni açıklamalarda.

