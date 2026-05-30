Son Mühür- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı süresince yürütülen trafik denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, amaçlarının ceza yazmak değil vatandaşların güvenli bir şekilde sevdiklerine ulaşmasını sağlamak olduğunu belirtti. Bayram boyunca tüm güvenlik güçlerinin sahada görev yaptığını belirten Çiftçi, devletin önceliğinin tedbir, güven ve huzur içinde kavuşma olduğunu ifade etti.

"Anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil ulaşımı sağlamak"

Bakan Çitfçi’nin paylaşımın tamamı şu şekilde;

““Bayramda Yolları Denetlemiyor, Sizleri Koruyoruz. Bayram dönemleri sadece trafik yoğunluğunun arttığı zamanlar değildir. Bayram; aile demektir, özlem demektir, memlekete dönüş, çocukların sevinci ve sevdiklerine kavuşma heyecanı demektir. Bütün bu duygular, bu ülkenin yollarında taşınmaktadır. Bu nedenle güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil, vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir. Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil; onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür. Çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır.”