Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar için zorunlu tutulan kış lastiği uygulaması belirli tarihler arasında geçerli oluyor. İllerin hava koşullarına göre bu süre valilikler tarafından uzatılabiliyor ya da erkene çekilebiliyor.

Türkiye genelinde geçerli olan uygulama ise bu yıl 15 Nisan itibarıyla sona erecek. Bu tarihten sonra araçlarda yaz lastiğine geçiş yapılması gerekiyor.

Denetimler birçok kurum tarafından yapılıyor

Kış lastiği kullanımına yönelik denetimler sadece tek bir kurumla sınırlı değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilendirdiği personelin yanı sıra:

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Jandarma Genel Komutanlığı,

Ticaret Bakanlığı’na bağlı sınır kapısı ekipleri,

Belediyelerin denetim birimleri tarafından kontroller gerçekleştiriliyor. Kurala uymayan sürücülere ise idari para cezası uygulanıyor.

Yazın kış lastiği kullanmak neden riskli?

Uzmanlar, kış lastiklerinin yaz aylarında kullanılmasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Çünkü bu lastikler 7 derecenin altındaki sıcaklıklar için özel olarak tasarlanıyor.

Sıcak havalarda kullanılan kış lastikleri:

Daha hızlı aşınıyor,

Yol tutuşunu ciddi şekilde azaltıyor,

Araç hakimiyetini olumsuz etkiliyor,

Yakıt tüketimini artırıyor

Bu durum hem sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor hem de ekonomik kayıplara neden oluyor.

Çevreye etkisi de göz ardı edilmemeli

Mevsimine uygun olmayan lastik kullanımı yalnızca sürücüyü değil, çevreyi de etkiliyor. Yanlış lastik tercihi, aracın daha fazla yakıt tüketmesine ve dolayısıyla karbon salımının artmasına yol açıyor. Uzmanlara göre doğru lastik kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir rol oynuyor.

Lastik değişim ücretleri ne kadar oldu?

2026 yılı itibarıyla lastik değişim ücretleri jant ölçülerine göre farklılık gösteriyor. Güncel fiyatlar ise şu şekilde:

13-14 inç jantlar: 1000 TL

15-17 inç jantlar: 1250 TL

18 inç ve üzeri jantlar: 1500 TL

Ayrıca “lastik oteli” olarak bilinen saklama hizmeti de genellikle 4 lastik için değişim ücreti seviyesinde sunuluyor.