Türkiye'nin lider operatörlerinden Turkcell, 5G iletişim vizyonu kapsamında hazırladığı yeni reklam kampanyasıyla ekranlara damga vurdu. Televizyonlarda ve dijital platformlarda dönmeye başlayan reklam filmini izleyen vatandaşlar, ekrandaki dev basketbolcuyu tanımak için arama motorlarına akın etti. "Turkcell reklamındaki basketbolcu kim?" sorusu kısa sürede trendlere girerken, markanın bu küresel vizyon hamlesinin başrolünde dünyaca ünlü bir efsanenin yer aldığı ortaya çıktı.

TURKCELL REKLAMINDAKİ BASKETBOLCU KİM? İŞTE O İSİM

Turkcell'in 5G teknolojisini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği dev projenin yeni reklam yüzü, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) tarihinin en ikonik ve efsanevi isimlerinden Shaquille O'Neal oldu. Tüm dünya çapında tanınan ve sevilen dev pivotun bu projede yer alması, kampanyaya sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da büyük bir dikkat kazandırdı. Markanın teknoloji alanındaki güçlü iddiası, Shaquille O'Neal gibi dev bir figürle pekişti.

EFSANE İSİM ÇEKİMLER İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Basketbol efsanesi Shaquille O'Neal, 1 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanıma sunulan Turkcell gücündeki 5G teknolojisinin dev tanıtımı için aylar öncesinden kamera karşısına geçti. O'Neal, sır gibi saklanan reklam çekimleri için ocak ayında gizlice Türkiye'ye geldi. Çekimleri büyük bir özenle ve ilgiyle tamamlanan reklam filmi, markanın teknoloji yatırımlarını izleyiciye eğlenceli bir dille aktardı.