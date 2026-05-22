Kurban Bayramı tatiline kısa süre kala banka işlemleriyle ilgili detaylar da netleşmeye başladı. Özellikle EFT, havale ve şube işlemlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar, hafta başında bankaların açık olup olmayacağını araştırıyor. 25 Mayıs Pazartesi günü kamu ve özel bankalar normal çalışma düzeninde hizmet verecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve diğer bankalarda şubeler tam gün açık olacak.

Vatandaşlar bu tarihte şubelerden para yatırma, çekme, hesap işlemleri ve transfer işlemlerini normal mesai saatleri içinde gerçekleştirebilecek.

Arefe günü bankalar yarım gün çalışacak

Bayram öncesindeki en kritik günlerden biri ise 26 Mayıs Salı olacak. Çünkü arefe günü nedeniyle resmi tatil uygulaması yarım gün şeklinde uygulanacak.

Bankalar sabah saat 09.00’da hizmet vermeye başlayacak. Ancak öğleden sonra şubeler kapanacağı için işlemler yaklaşık 12.30 ile 13.00 arasında sona erecek.

Bu nedenle özellikle şubeden yapılması gereken işlemler için vatandaşların erken saatlerde bankalara gitmesi gerekiyor.

EFT işlemlerinde saat detayı öne çıktı

Para transferleriyle ilgili de arefe günü saat 13.00’ten sonra verilen standart EFT talimatları, bayram sonrasındaki ilk mesai günü olan 1 Haziran Pazartesi günü hesaplara geçecek.

FAST sistemi üzerinden yapılan işlemler ise limit dahilinde bayram boyunca devam edecek. Mobil bankacılık ve internet şubeleri de tatil süresince aktif kullanılacak. ATM’lerden para çekme ve yatırma işlemleri de kesintisiz sürecek.

Bankalar ne zaman yeniden açılacak?

Kurban Bayramı tatilinin ardından bankalar 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden normal çalışma düzenine dönecek.