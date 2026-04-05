Gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliği sağlamak ve staj imkanlarını tüm üniversitelere yaymak amacıyla başlatılan Ulusal Staj Programı'na (USP) bu yıl rekor bir katılım sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Genç İstihdam Hamlesi - Güç Tanıtım Programı" kapsamında duyurulan ve 31 Mart itibarıyla başvuruları sona eren programa 323 binden fazla öğrenci başvurdu. Başvuru telaşını geride bırakan gençler, şimdi kamu ve özel sektörden gelecek staj teklifleri için sonuç ekranına odaklandı.

2026 ULUSAL STAJ PROGRAMI (USP) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların gözü kulağı resmi makamlardan gelecek duyurularda olsa da, 2026 yılı Ulusal Staj Programı sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi takvime göre sonuçların ilan edileceği kesin gün şu an için belli değil. Ancak geçtiğimiz yıllardaki başvuru ve değerlendirme takvimi, öğrencilere önemli ipuçları veriyor.

Geçen yıl stajyer havuzu mayıs ayının ikinci yarısında işverenlerin erişimine sunuldu. 2026 yılı için de aynı sistem işleyecek ve mayıs ayı içerisinde öğrencilerin yeterlilik puanları ilan edilecek. Puanların belli olmasının ardından kamu ve özel sektördeki binlerce kurum, öğrencilere doğrudan staj teklifleri göndermeye başlayacak.

USP SONUÇ SORGULAMA EKRANI: SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Süreç tamamlandığında adaylar, başvuru sonuçlarını ve kurumların gönderdiği staj tekliflerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip edecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme güvenli bir şekilde giriş yaparak kendilerine sunulan teklifleri değerlendirecek. Uzmanlar, mayıs ayından itibaren öğrencilerin hem Kariyer Kapısı platformunu hem de sisteme kayıtlı e-posta adreslerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor.

USP STAJ TEKLİFLERİ NASIL GÖNDERİLECEK?

Başvuru aşamasının sona ermesiyle birlikte adayların yeterlilik puanları tamamen şeffaf ve liyakat odaklı bir sistemle hesaplanacak. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, mesleki becerilerini artırmaya yönelik çabaları, sanatsal, sosyal ve sportif başarıları tek tek değerlendirilerek özel bir yeterlilik puanı oluşturulacak.

İşverenler stajyer seçimi yaparken öğrencilerin kimlik bilgilerini, cinsiyetini veya okuduğu üniversitenin adını göremeyecek. Kurumlar sadece söz konusu liyakat tabanlı yeterlilik puanlarını inceleyecek ve en uygun profillere staj teklifi gönderecek.