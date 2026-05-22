Televizyon kanalları, bayram dönemlerinde genellikle reklam ortaklıkları ve tatil takvimi nedeniyle rutin yayın akışlarında değişikliğe gidiyor. Bu durum, akşam kuşağında popüler yapımları izlemeye alışkın olan kitleleri yeni bölüm takvimini sorgulamaya yöneltti. Başta Uzak Şehir ve Kuruluş Orhan olmak üzere ekranın sevilen dizilerinin bayram tatilinde ekrana gelip gelmeyeceği yönündeki araştırmalar hız kazanırken, ilk resmi kararlar ve kanal kulislerinden sızan bilgiler de netleşmeye başladı.

BAYRAM HAFTASI UZAK ŞEHİR DİZİSİ YAYINLANACAK MI?

Bayram haftasının ilk günlerinde ekrana gelmesi beklenen Uzak Şehir dizisinin takipçilerine kötü haber geldi. Edinilen bilgilere göre, sevilen dizi bayram haftası nedeniyle yayın akışından çıkarıldı ve yeni bölümüyle ekrandaki yerini alamayacak. Kanal yönetiminin o akşam Uzak Şehir yerine "Bir Ömrün Sonbaharı" adlı yapımı ekrana getireceği öğrenildi. Böylece izleyiciler, haftanın ilk gününde dizinin yeni bölümü yerine farklı bir içerikle karşılaşacak.

KURULUŞ ORHAN, SEVDİĞİM SENSİN VE DİĞER DİZİLERDE SON DURUM NE?

Uzak Şehir için alınan erteleme kararının ardından gözler Sevdiğim Sensin, Yeraltı, A.B.İ., Kuruluş Orhan ve Çirkin dizilerine çevrildi. Bu yapımların bayram haftasında ekrana gelip gelmeyeceğine yönelik kanal yönetimlerinden henüz resmi bir yayın değişikliği açıklaması gelmedi. Diğer dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı veya kolaj bölümlerle mi ekranda olacağı, televizyon kanallarının bayram öncesinde yapacağı son yayın akışı güncellemeleriyle netlik kazanacak.