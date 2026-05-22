Hafta sonunu dışarıda geçirmeyi planlayan İzmirliler, gelen son dakika uyarısıyla programlarını sil baştan yeniden yapıyor. Tüm kenti esir alması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ihtimali, günlük yaşamı ve şehir içi ulaşımı doğrudan etkileyecek bir potansiyel taşıyor. Hal böyle olunca bölge halkı "İzmir sarı kodlu uyarı saat kaça kadar sürecek?", "Yağışlar ulaşımı etkileyecek mi?" gibi sorgulara hız kazandırdı. İşte Meteoroloji'nin İzmir için yayınladığı o kritik uyarı tablosunun ayrıntıları...

23 MAYIS CUMARTESİ İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI, HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 23 Mayıs Cumartesi günü İzmir genelinde şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatleriyle birlikte etkisini gösterecek olan kapalı ve yağışlı hava, tüm kente yayılacak. Uzmanlar, dışarı çıkacak olan vatandaşları ani bastıracak sağanaklara karşı yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları konusunda uyarıyor.

İZMİR İÇİN SARI KODLU UYARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

Resmi duyurularda yer alan detaylara göre, kentteki kuvvetli yağışın sabah saat 09.00 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Gün boyu aralıklarla şiddetini artırması beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saat 21.00'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Tam 12 saat sürecek bu kritik zaman diliminde İzmirlilerin olası olumsuzluklara karşı tetikte olması büyük önem taşıyor.

SARI KODLU UYARI NE ANLAMA GELİYOR, HANGİ RİSKLER KAPIDA?

Hava durumunda "sarı kod", beklenen meteorolojik hadisenin potansiyel olarak tehlike barındırdığı anlamına geliyor. Cumartesi günü İzmir'i vuracak olan yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve toprağın yumuşamasıyla oluşabilecek heyelan gibi ciddi riskler bulunuyor. Trafikte görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması ihtimaline karşı sürücülerin ulaşımda yaşanacak aksamalara hazırlıklı ve tedbirli olması isteniyor.