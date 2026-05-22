31 Mayıs gecesi gökyüzünde dikkat çeken bir doğa olayı yaşanacak. “Mavi Ay” olarak bilinen nadir dolunay, gece boyunca birçok kişinin gözünü gökyüzüne çevirecek. Özellikle astro-fotoğrafçılıkla ilgilenenler şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Aslında adı “Mavi Ay” olsa da Ay’ın rengi değişmiyor. O gece Ay, yine alışılmış parlak beyaz ve gri tonlarında görünüyor. Dikkat çeken nokta ise olayın çok sık yaşanmaması. Zaten İngilizcede kullanılan “Once in a blue moon” deyimi de tam olarak bu nadirliği anlatıyor.

Mavi Ay nasıl oluşuyor?

Ay’ın evrelerini tamamlaması yaklaşık 29,5 gün sürüyor. Eğer dolunay ayın ilk günlerinde gerçekleşirse, aynı ay içinde ikinci bir dolunay daha ortaya çıkıyor. İşte takvim içinde oluşan bu ikinci dolunaya “Mavi Ay” adı veriliyor.

Astronomik hesaplamalara göre bazı mevsimlerde normalden fazla dolunay oluşuyor. Bir mevsimde dört dolunay meydana geldiğinde ise üçüncü dolunay yine “Mavi Ay” olarak adlandırılıyor.

En net görüntü sabaha karşı oluşacak

Gökyüzü gözlemcileri için en dikkat çekici anın sabaha karşı yaşanması bekleniyor. Yerel saatle yaklaşık 04.45 civarında Ay’ın daha yüksek ve daha net bir görüntü vereceği belirtiliyor.

Özellikle açık havanın hakim olduğu bölgelerde manzara daha etkileyici olacak. Fotoğraf tutkunları ise uzun pozlama çekimleri için şimdiden plan yapıyor.

Yüzyıllardır kullanılan bir gökyüzü geleneği

Geçmişte birçok toplum, tarım ve hasat dönemlerini takip etmek için gökyüzünü izliyordu. Amerikan yerlileri ile Avrupa’daki eski topluluklar, dolunayları takvim gibi kullanıyordu.

Bugün Mavi Ay daha çok görsel bir merak konusu olarak öne çıkıyor. Ama kökeninde, insanların doğayı takip etme alışkanlığı yer alıyor.

31 Mayıs gecesi başını gökyüzüne kaldıranlar, sadece parlak bir dolunay görmeyecek. Aynı zamanda Güneş, Dünya ve Ay’ın binlerce yıldır süren o kusursuz döngüsünün nadir anlarından birine tanıklık edecek.