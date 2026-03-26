Bilindiği gibi Türkiye'de 5G ihalesi tamamlanmış ve ilk sinyalin 1 Nisan 2026 tarihinde verileceği duyurulmuştu. Ancak bazı kullanıcılar, cihazlarında 5G bağlantısının şimdiden aktif hale geldiğini sosyal medya üzerinden paylaştı. Turkcell'in bu erken geçişi planlı bir test mi yoksa resmi öncesi bir ön hazırlık mı, henüz netlik kazanmadı.

Bakan Uraloğlu'ndan 5G hedeflerine dair önemli mesajlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda 5G yetkilendirme sürecinin devlete 3,5 milyar doları aşan bir gelir sağladığını belirtmişti. Uraloğlu, yeni nesil mobil iletişimle birlikte internet hızının yaklaşık 10 kat artacağını ve vatandaşların çok daha hızlı, kesintisiz bir bağlantı deneyimi yaşayacağını vurgulamıştı.

Bakan ayrıca 5G teknolojisinin yalnızca bir haberleşme yeniliği olmadığının altını çizerek, üretimden hizmet sektörüne kadar geniş bir alanda Türkiye'nin rekabet gücünü yukarıya taşıyacak bir altyapı olduğunu ifade etmişti. Hedefler arasında 2 yıl içinde 5G kapsama alanının ülke geneline yayılması yer alıyor.

5G ile hangi alanlar dönüşecek?

Uraloğlu'nun paylaştığı vizyona göre 5G, endüstriyel robotlardan otonom araç teknolojilerine kadar birçok sektörü doğrudan etkileyecek. Akıllı fabrikalar sayesinde sanayide verimliliğin zirve yapması, akıllı tarım uygulamalarıyla sürdürülebilir üretim kapasitesinin artması ve medya alanında 8K çözünürlükte kesintisiz canlı yayın yapılabilmesi beklenen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

Türkiye'nin 5G yolculuğu resmi olarak birkaç gün sonra başlayacak olsa da Turkcell'in bu erken hamlesi, kullanıcılar arasında büyük heyecan yarattı. Özellikle 5G uyumlu cihaz sahiplerinin sosyal medyada paylaştığı hız testleri, yeni nesil bağlantının potansiyelini gözler önüne seriyor.

Mevcut durumda Turkcell dışındaki diğer operatörlerin benzer bir erken açılım yapıp yapmayacağı merak konusu. Kullanıcılar, 1 Nisan sonrasında 5G tarifelerinin nasıl şekilleneceğini ve mevcut 4.5G aboneliklerinden geçiş sürecinin nasıl işleyeceğini de merakla bekliyor. Operatörlerin fiyatlandırma stratejileri ve kapsama haritaları, önümüzdeki günlerde netleşecek konuların başında geliyor.