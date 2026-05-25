Deniz kıyısında bir liman bölgesi olarak kurulan ve zamanla genişleyerek Ege'nin en büyük açık hava alışveriş merkezine dönüşen 17. yüzyıldan kalma Kemeraltı Çarşısı, dar sokakları ve asırlık hanlarıyla bayram tatilinin de etkisiyle yeniden canlandı.

Çarşıda bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan ikramlık şekerlerin kilogramı 200 ile 450 TL, lokumlar 200 ile 800 TL arasında değişirken; kuru yemiş tezgahlarında lüks karışımlar bin 200 TL'ye kadar çıkıyor. Giyimciler sokağında ise çocuk kombinleri 2 bin 500 TL'yi bulurken, artan talep esnafın mesaisini hızlandırdı.

"FİYATLARDA YÜKSELİŞ OLMAMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Son bir haftadır işlerde ciddi bir canlanma yaşandığını belirten çarşı esnafı Mustafa Çoban, "Şeker çeşitleri, çikolata, kolonya, çerez ve kuru meyve satışlarında özellikle son 5-6 gündür normalin üzerine çıktık. Yarın arife, öbür gün bayram, şimdiden herkesin bayramını kutluyoruz. Çeşitlerimizle her bütçeye uygun şekilde halka hitap etmeye çalışıyoruz. Fiyatlarda özellikle son 2-3 yıldır bir yükseliş olmaması bizi mutlu ediyor. Tüm çikolata ve şeker çeşitlerimizde kalite ile fiyat dengesini koruyarak ticaretimizi sürdürmeye gayret ediyoruz" dedi.

"TATİLİN BİR HAFTA OLMASI BÜYÜK BİR AVANTAJ OLDU"

Bayram tatilini alışveriş ve gezerek geçirdiğini söyleyen Yakup Ağustos ise ortamın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Gerçekten çok farklı bir bayram geçiriyoruz. Tatilin bir hafta olması büyük bir avantaj oldu. Çocuğumuzla okul tatilini değerlendirmek istedik. Kitap aldık, ardından Kızlarağası Hanı’nı ve Kadifekale’yi gezmeye geldik. Ortam çok güzel, herkesi Kemeraltı’na davet ediyoruz. Buradan Kuşadası’na gideceğiz. Sahilde oğlumla futbol oynamayı ve denize girmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

"GEZECEK ÇOK YERİMİZ VAR"

Kızı Ece'nin ihtiyaçları için çarşıya indiklerini belirten Fethiye Akarsan Ergün, bölgede aşırı bir yoğunluk yaşandığını ve uygun ürünler bulmaları halinde alışveriş yapacaklarını dile getirdi. Annesiyle birlikte çarşıyı gezen Ece Ergün ise alanın büyüklüğünden dolayı gezecek çok yerleri olduğunu söyleyerek herkesin bayramını kutladı.

Bayram alışverişi için Çeşme’den gelen İlknur Biçer bayram şekeri aldıklarını ifade ederken, oğlu Eymen de annesinin kendisine dondurma ve bayramlık kıyafet alacağını, ardından akrabalarıyla vakit geçirmek üzere Denizli’ye doğru yola çıkacaklarını anlattı.