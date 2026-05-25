Gürün ilçe merkezine 10 kilometre mesafede ve 1500 rakımda yer alan Gökpınar Gölü, bayram tatili döneminde yoğun ziyaretçi aldı.

Zeminindeki kaya yapısı sayesinde yüksek berraklık oranına sahip suyuyla öne çıkan ve bölge halkı tarafından 'Anadolu'nun nazar boncuğu' olarak adlandırılan bölge, doğal akvaryum niteliği taşıyor. Göl, aynı zamanda organik kırmızı benekli alabalıklara da ev sahipliği yapıyor.

17 METRE DERİNLİĞE KADAR ULAŞAN GÜNEŞ IŞIKLARI

Suyun berraklık seviyesi nedeniyle güneş ışıkları gölün 17 metre derinliğindeki zeminine kadar ulaşabiliyor. Bölgeyi ilk kez ziyaret eden tatilciler, gölün yapısına ilişkin, "Kataloglardaki fotoğraflarla oynandığını düşünüyorduk. Gelip göl suyunun gerçekten de mavi ve son derece berrak olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldık. Bu Allah’ın bir lütfu. Herkese gelip görmelerini tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

Kültür Bakanlığı kayıtlarında ise gölün oluşumuna dair iki bölgesel rivayet yer alıyor. Kaynaklara göre efsaneler, bir çobanın sürüsüyle bölgede bulunduğu sırada asasını yere vurmasıyla veya rüyasında aldığı talimatla suyun kaynamaya başlamasına dayanıyor.