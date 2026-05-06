Gemini tabanlı sistemin genişletilmesiyle birlikte farklı markaların da bu ekosisteme dahil olması bekleniyor. Böylece kullanıcılar yalnızca Google üretimi cihazlara bağlı kalmadan, farklı üreticilerin hoparlörleri üzerinden aynı yapay zeka deneyimine ulaşabilecek.

Gemini destekli akıllı hoparlörler nasıl çalışacak

Ortaya çıkan bilgilere göre yeni nesil hoparlörler, klasik Google Assistant yerine doğrudan Gemini altyapısıyla çalışacak. Bu sistem, daha doğal konuşma, çok adımlı komutları anlama ve bağlama göre cevap üretme gibi gelişmiş yetenekler sunacak.

Özellikle birden fazla işlemi tek komutta gerçekleştirebilme özelliği, bu cihazların günlük kullanımını ciddi şekilde değiştirecek. Örneğin aynı anda müzik açma, ışıkları ayarlama ve hatırlatıcı kurma gibi işlemler tek cümleyle yapılabilecek.

Üçüncü parti akıllı hoparlörler yeniden sahneye çıkıyor

Geçmişte JBL gibi markaların Google Assistant destekli hoparlörleri piyasada önemli yer tutuyordu. Ancak son yıllarda bu segmentte ciddi bir durgunluk yaşandı. Gemini ile birlikte bu pazarın yeniden canlanması bekleniyor.

Ortaya çıkan ilk somut örneklerden biri Walmart’ın geliştirdiği yeni hoparlör oldu. Sızdırılan bilgilere göre bu cihaz, uygun fiyatlı olacak ve doğrudan Gemini ile çalışacak. Bluetooth, Wi-Fi, uzaktan ses algılama mikrofonları ve fiziksel kontrol tuşları gibi standart özellikleri de barındıracak.

Gemini akıllı ev ekosistemini nasıl değiştirecek

Gemini’nin akıllı hoparlörlere entegre edilmesi, sadece donanım tarafını değil kullanım alışkanlıklarını da değiştirecek. Kullanıcılar daha doğal konuşmalarla cihazları kontrol edebilecek, daha karmaşık görevleri tek seferde yerine getirebilecek.

Bu gelişme aynı zamanda Google’ın yapay zeka stratejisinde yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. İlk etapta kendi cihazlarında test edilen sistem, artık farklı üreticilere açılarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacak. Ancak bu cihazların ne zaman piyasaya çıkacağı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz netlik kazanmış değil.