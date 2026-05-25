Kurban Bayramı sürecinde kesilen hayvanların etlerinin hiç bekletilmeden sofralara getirilmesi, beraberinde çeşitli sağlık risklerini getiriyor. Taze ette meydana gelen ve "ölüm sertliği" olarak bilinen kas yapısındaki katılaşma, sindirim sistemini zorlarken etin pişme kalitesini de önemli ölçüde düşürüyor.

GÜVENLİ TÜKETİM İÇİN VETERİNER KONTROLÜ ŞART

İHA muhabirine konuşan Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Mehmet Emin Mavi, etin hijyenik koşullarda kesilmesinin ve veteriner denetiminden geçmesinin kritik önem taşıdığını hatırlattı. Dr. Mavi, "Seçilecek etin güvenli olması, veteriner kontrolünden geçmiş ve hijyenik şartlarda kesilmiş olması anlamına gelir. Kesilen etin hemen tüketilmesi tavsiye edilmez. Bunun sebebi, ‘ölüm sertliği’ olarak adlandırılan kas sertleşmesi durumudur. Henüz kesilmiş bir etin bu şekilde tüketilmesi, sindirim zorluklarına yol açabileceği gibi pişirme açısından da uygun değildir. Bu nedenle etin kesildikten sonra en az 12-24 saat dinlendirilmesi önerilir" dedi.

UZUN SÜRELİ MUHAFAZA İÇİN EKSİ 18 DERECE UYARISI

Etin kullanım süresine bağlı olarak saklama koşullarının da değişkenlik gösterdiğini vurgulayan Mavi, "Kısa süreli muhafaza edilecek etler, buzdolabında 4 dereceye kadar olan sıcaklıklarda korunabilir. Uzun süreli muhafaza gerekiyorsa, etlerin eksi 18 dereceye kadar olan derin dondurucularda saklanması gerekir" diye konuştu.

ÇİĞ VE AZ PİŞMİŞ ET 'KİST HİDATİK' RİSKİ TAŞIYOR

Hayvandan insana geçebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı az pişmiş et tüketiminden kaçınılması gerektiğinin altını çizen Mavi, "Bazı bulaşıcı hastalıklar hayvandan insana geçebilir. Bu durum genellikle sadece çiğ veya az pişmiş etten değil, hayvanın genel sağlık durumundan da kaynaklanır. Örneğin, hayvanın beslenme sürecinde aldığı bir parazit veya mikroorganizma, karaciğer ve akciğer gibi organlara yerleşebilir. İnsanlar için bulaşıcı hastalıklara yol açabilen ‘kist hidatik’ durumu buna bir örnektir. Kist hidatik, genellikle iyi yıkanmamış sebze ve meyvelerden bulaştığı gibi, hayvanlarda bulunan parazitler nedeniyle çiğ veya az pişmiş et tüketimiyle de insanlara geçebilmektedir" ifadelerini kullandı.