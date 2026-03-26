Özellikle Astro Bot gibi popüler yapımlarda dikkat çekici farklılıklar gözlemleniyor. Bazı kullanıcılar aynı oyunda yüzde 45 oranında indirim görürken, bir başka kullanıcı yalnızca yüzde 29'luk bir kampanyayla karşılaşabiliyor. Bu durum, oyuncular arasında ciddi bir eşitsizlik tartışması başlattı.

PlayStation Store dinamik fiyatlandırma nasıl çalışıyor?

Sony'nin bu sistemde hangi kriterlere göre indirim oranı belirlediği henüz net olarak bilinmiyor. Ancak dikkat çeken bir ayrıntı, sık oyun satın alan kullanıcılara da yüksek kampanya oranlarının sunulması. Yani şirketin yalnızca az alışveriş yapan kişileri çekmeye yönelik bir strateji izlemediği anlaşılıyor. Bu da algoritmanın tek bir değişkene bağlı olmadığını gösteriyor.

Sony bu sistemi ne zamandır test ediyor?

PlayStation Store dinamik fiyatlandırma altyapısının küresel ölçekteki test süreci Kasım 2025'te başladı. Sony, bu konuyu kamuoyuyla fazla paylaşmasa da kendi büyük yapımlarında sessiz sedasız denemeler yürütüyordu. Türkiye'nin de bu teste dahil edilmesi, sistemin giderek daha geniş bir coğrafyaya yayıldığının göstergesi.

Oyunculardan tepki yükseliyor

Dinamik fiyatlandırma modeli, oyun dünyasında tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Aynı oyunu aynı anda satın almak isteyen iki kişinin tamamen farklı fiyatlarla karşılaşması, adalet kavramı açısından soru işaretleri yaratıyor. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar hızla çoğalırken, bir kısım oyuncu yüksek indirim oranlarından memnun kalırken diğerleri bu durumu ayrımcılık olarak nitelendiriyor.

Öte yandan bu tür kişiselleştirilmiş fiyatlandırma modelleri dijital perakende sektöründe yeni sayılmaz. Havayolu şirketleri ve e-ticaret platformları benzer algoritmaları uzun süredir kullanıyor. Ancak oyun sektöründe bu yaklaşımın benimsenmesi, topluluk tarafından farklı karşılanıyor. Oyuncular, eğlence ürünlerinde bu tarz bir ayrımın yapılmasını kabul etmekte zorlanıyor.

Sony'nin önümüzdeki dönemde bu sistemi kalıcı hale getirip getirmeyeceği ya da kullanıcı tepkilerine göre geri adım atıp atmayacağı merakla bekleniyor. Şimdilik PlayStation Store'daki fiyatları kontrol ederek kendi hesabınıza özel indirimleri takip etmenizde fayda var.