Son Mühür / Atakan Başpehlivan İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, son günlerde Orta Doğu’da İsrail, ABD ve İran arasında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Burak Dalgın: Hammaddenin ulaşamaması tedarik zincirimize zarar verir

Yaklaşık 11 gündür ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik saldırılarından dolayı bozulan ekonomik göstergelerin Türkiye’yi üç kanaldan etkileyeceğini savunan ve hammaddenin ulaşmaması durumunda tedarik zincirinin ciddi zarar göreceğini belirten İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, “Orta Doğu’da yaşanan bu süreç Türkiye’yi üç tane kanaldan etkileyecek diye düşünüyorum.

Birincisi mali kanal, eğer borçlanma maliyetleri artarsa o 200 milyar dolar dış borç çevirmek zorunda kalan alanı etkileyecektir. İkincisi enerji fiyatları cari açığımızın büyük bir kısmı enerjiden geliyor. Oradaki hareketlenme ülkemiz açısından ciddi sıkıntı yaratır. Üçüncüsü tedarik zinciri, yani sadece enerji değil gübre pek çok şeyin hammaddesi bize ulaşamaması bizim tedarik zincirimize zarar verebilir.” şeklinde konuştu.

“Fiyatlar artarken vergileri indirmek gerekiyor”

Öte yandan, söz konusu söz konusu süreçten ekonomik anlamda etkilenmemesi için Türkiye’nin neler yapacağı üzerine de fikirlerini açıklayan Dalgın, fiyatların arttığı süreçte vergilerin indirilmesi gerektiğinin altını çizerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sorunlarla ilgili almamıza gereken en önemli aksiyonlardan biri malları ve ürünleri ucuzlatmak olacaktır, fiyatlar artarken vergileri indirmek gerekiyor. Bu modeli İYİ Parti olarak ilk biz önerdik. ÖTV’nin azaltılması önemli bunun dışında tarımda bir destek planı açıklanması gerekiyor, çünkü Mart ayı çiftçimizin gübreyi büyük ölçüde belirlediği ve ne kadar üretim yapacağına karar verdiği bir aydır.

O yüzden çok acil bir şekilde bunu bu ay yapmamız gerekiyor. Akaryakıtta bir vergi indirimi yapılıyor bu gibi şeylerin devam etmesi gerekiyor. Tedarikin ayarlanması gerekiyor, ikili ilişkilerin iyi ayarlanması gerekiyor ve en önemlisi programın net bir şekilde açıklanması gerekiyor ki borçlanma maliyeti artmasın, bütün bunları yapabilirsek biz süreçten az hasarlı çıkabiliriz diye düşünüyorum.”