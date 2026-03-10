Para ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, İran ile İsrail arasındaki gerilimin devam etmesiyle birlikte altın fiyatlarında dalgalanmaların sürdüğünü belirtti. Memiş, savaşın sona ermesinin ardından değerli metalde yeni bir yükseliş trendinin oluşabileceğini, ancak zirve seviyelerin ardından sert düşüşlerin de gündeme gelebileceğini vurguladı.

Küresel piyasalarda belirsizlik

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının 10. gününe girildiği süreçte, küresel piyasalarda dalgalı hareketler gözlemleniyor. Bu gelişmeler, yatırımcıları özellikle güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

Altında geçtiğimiz haftanın seyri

Memiş, altının geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir grafik izlediğini belirterek, pazartesi günü 5.420 dolar seviyesinde olan fiyatların hafta ortasında 5.080 dolara kadar gerilediğini aktardı. Ardından toparlanan altının tekrar 5.200 dolar seviyesine çıktığını ifade eden Memiş, piyasada alım fırsatlarının oluştuğunu kaydetti.

Altın hala yatırımcı için cazip

Değerli metalin hâlen cazip olduğunu ifade eden Memiş, küresel riskler, savaş ortamı ve enflasyon beklentilerinin altın fiyatlarını yukarı taşıyan temel etkenler arasında yer aldığını belirtti. Yatırımcıların bu ortamda düşüşleri değerlendirme fırsatını kaçırmamaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Savaş sonrası yükseliş beklentisi

Memiş, savaşın sona ermesiyle birlikte altın fiyatlarında yeni bir yükseliş dalgasının görülebileceğini dile getirdi. Altındaki geri çekilmelerin kalıcı olmadığını, yatırımcıların bu tür düşüşleri stratejik alım fırsatı olarak kullanabileceğini vurguladı.

Ons ve gram altında zirve tahmini

Yıl sonu öngörülerine de değinen Memiş, ons altının 6.000 dolar, gram altının ise 10.000 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü açıkladı. Memiş, bu tahminlerinde herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtti.

Zirve sonrası düşüş uyarısı

Memiş, altının zirve seviyelerini test etmesinin ardından sert bir geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ons altının 4.000 dolara, gram altının ise en az 2.000 TL düşüşe açık olabileceğini ifade etti. Bu düşüşlerin hemen gerçekleşmeyeceğini, öncelikle altının zirve seviyelerine ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.